Бороться со слизнями можно даже без химических средств, пишет Martha Stewart. Есть достаточно естественный подход, который заключается в высаживании растений, которых избегают слизни.

Как растения отпугивают слизней из сада?

Манжетка

Это растение растет в разных условиях и имеет декоративные, слегка волнистые листья и мелкие желтые соцветия. Дело в том, что слизни обходят растения с фактурными или опущенными листьями, поскольку им сложно их есть.

Морской падуб

Растение хорошо чувствует себя в затененных участках и имеет большие декоративные листья и высокие цветоносы. Из-за жесткой структуры листьев растение совсем непривлекательно для вредителей.

Папоротник

Хорошо подходит для тенистых уголков сада, где другие растения растут хуже. Преимуществом папоротника является еще и то, что он добавляет ландшафту красоты. Слизни не трогают папоротник из-за плотных и жестких листьев, которые им трудно повредить или поесть.



Рута

Этот небольшой куст имеет сильно ароматные листья. Этот запах и горьковатый вкус делают руту неприемлемой для слизней. А еще садоводы советуют сажать ее на участках, поскольку она имеет красивые ярко-желтые цветы.

Ароматные травы

Пряные травы легко выращивать на грядках и быстро отпугнуть ими слизней. К таким относятся розмарин, мята, шалфей и лаванда.

Насыщенный аромат и достаточно жесткие листья делают их малопривлекательными для вредителей, поэтому они хорошо подходят для защиты сада и заполнения свободных участков.

Все вышеперечисленные растения можно посадить на грядках рядом с растениями, которые часто пожирают слизни. Их запах и листья будут делать для них посадки менее привлекательными.

Как избавиться от других вредителей из сада?

Комаров привлекает на участке стоячая вода и густые тени, поэтому важно устранить эти факторы со двора. Для борьбы с комарами рекомендуется удалить источники воды, подстригать траву, использовать ловушки и высаживать растения, что их отпугивают – лаванду и мяту.

Для борьбы с тлей можно использовать домашний спрей из пищевой соды, уксуса и жидкого мыла. Спрей следует применять каждые 3 дня, избегая опрыскивания в обеденное время, чтобы предотвратить ожоги листьев.