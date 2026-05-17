Если вы заметили, что комары особенно сильно полюбили ваш двор или сад, скорее всего, вы нечаянно создали там идеальные условия для этих насекомых. И для того, чтобы кровопийцы не беспокоили вас летом, эти условия нужно нарушить, пишет Martha Stewart.

Что привлекает комаров во двор?

Для того, чтобы разобраться с комарами и прогнать их, сначала нужно понять, что именно на вашем участке привлекает их вообще. И факторов может быть сразу несколько.

Стоячая вода

Это – практически основная причина, почему у вас во дворе может быть немало комаров. Ведь именно такие места, как ванны, лужи или пруды являются идеальными местами для откладывания яиц самками комаров.

Но обратить внимание нужно и на менее очевидные источники воды – лейки, оставленные на улице, засоренные водосточные желоба или лотки под цветочными горшками.

Углекислый газ

Да, это неприятно, но само наличие большого количества людей во дворе уже может стать причиной, почему его так любят комары.

Густая тень и высокая трава

Если во дворе много густой и высокой травы, самое время задуматься о том, чтобы скосить ее, чтобы вовремя предотвратить появление комаров. Именно в густой тени они прячутся в жаркое время дня и проводят там большую часть времени.



Комары обожают густую тень / Фото Pexels

Часто подстригайте кусты и косите газон, чтобы уменьшить количество тенистых, влажных мест, где любят отдыхать комары,

– советует эксперт по борьбе с вредителями Тони Кинг.

Как бороться с комарами на участке?

Способов борьбы есть несколько – и для лучшего результата стоит совместить сразу несколько из них.

Нарушите среду обитания насекомых . Это – самый эффективный способ борьбы с ними в долгосрочной перспективе. Уберите источники воды, подстригайте кусты и траву.

. Это – самый эффективный способ борьбы с ними в долгосрочной перспективе. Уберите источники воды, подстригайте кусты и траву. Попробуйте ловушки против комаров . Некоторые хозяева успешно используют углекислый газ для приманивания и отлова комаров. Но метод лучше будет работать в сочетании с профилактикой.

. Некоторые хозяева успешно используют углекислый газ для приманивания и отлова комаров. Но метод лучше будет работать в сочетании с профилактикой. Посадите сад для отпугивания вредителей. Так, некоторые растения имеют удивительную способность отпугивать комаров – и все из-за их специфического запаха. Неприятный он только для насекомых, а вот людям обычно нравится.

Что посадить в саду, чтобы прогнать комаров?

Ни одно растение не будет на 100% эффективным против комаров, но многие из них все же имеют природные свойства, отпугивающие этих насекомых. Вот несколько растений, которые можно высадить в саду и во дворе уже сейчас, пишет The Spruce.

Лаванда – считается, что ее масла подавляют обоняние комаров.

– считается, что ее масла подавляют обоняние комаров. Мята бывает многих видов, но любой из них годится для борьбы с насекомыми.

бывает многих видов, но любой из них годится для борьбы с насекомыми. Розмарин отпугивает не только комаров, но и других садовых вредителей, например капустную моль.

отпугивает не только комаров, но и других садовых вредителей, например капустную моль. Лук-шнитт выделяет серно-луковый запах, что люди почти не замечают, а вот насекомые его очень не любят.

выделяет серно-луковый запах, что люди почти не замечают, а вот насекомые его очень не любят. Лемонграсс – это травянистое растение содержит вещество, отпугивающее комаров. Несколько листочков можно срезать и разложить возле места отдыха.

Как прогнать с участка мышей?

Летом на даче могут надоедать не только комары, но и грызуны, и как действовать с нашествием последних, знают далеко не все. К счастью, химию использовать для того, чтобы отвабить мышей от дома и огорода, необязательно. Несколько проверенных способов дачники используют уже годами.

Оказывается, запах обычного столового уксуса мыши ненавидят – и поэтому его распыление по огороду и саду заставит вредителей бежать прочь.