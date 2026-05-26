Попелиця є найпоширенішим шкідником, пише Deccoria. Вона любить молоді, соковиті паростки, висмоктуючи їхній сік. Вона вражає не лише троянди, але й овочі та фруктові дерева. Найчастіше її можна помітити на помідорах, перцях, смородині, яблунях та сливах.

Як позбутися від попелиці?

Найбільше проблема загострюється наприкінці весни. Тепла погода якраз впливає на розмноження шкідників, а мурахи ще більше сприяють цьому поширенню.

Чудово працюють натуральні спреї, які можна швидко приготувати. Потрібно лише розчином покрити всю рослину, включаючи нижню сторону листя, оскільки саме тут комахи ховаються у великій кількості.

Є два засоби, які найкраще допомагають усунути попелицю – настій молодої кропиви та чай з чебрецю.



Настій молодої кропиви

Найпопулярнішим природним засобом є настій з кропиви. Потрібно використовувати молоду рослину ще до того, як вона зацвіте.

Приблизно 1 кілограм молодої кропиви потрібно залити 10 літрами води. Суміш слід залишити на 10 – 14 днів для бродіння й кожного дня помішувати. Для поливу варто скористатися розведенням у пропорції 1:10, а для обприскування використовувати слабшу концентрації 1:20.

Чай з чебрецю від попелиці

Цей засіб потрібно наносити дуже точно. Він може бути ефективним не лише проти попелиці, але й павутинного кліща.

У 1,5-літрову пляшку потрібно засипати 20 грамів орегано та 20 грамів чебрецю. Трави потрібно залити 0,5 літром чистої горілки та 0,5 літром охолодженої води. Усе це потрібно на добу відкласти й помішувати.

Вже на наступний день рідину варто процідити й залити решту трав 0,5 літрами окропу. Після охолодження розчин проціджують і з’єднують з попереднім екстрактом. Для обприскування потрібно використати 150 міліграмів препарату на 2 – 3 літри води.

Одного обприскування може бути недостатньо, тому потрібно провести повторну обробку, а якщо їхня популяція буде занадто високою, то повторити через 3 дні.

Час доби для обприскування теж дуже важливий. Процедуру потрібно проводити ввечері, але не перед дощем та не під яскравим сонцем.