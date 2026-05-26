Найважливіша мета та мрія кожного садівника – це виростити універсальну клумбу, де цвітіння не припиняється цілий сезон. Звісно, важливо звернути увагу на догляд за рослинами, та й гарна погода не завадить – але перший крок до успіху полягає саме у виборі правильних квітів, пише Real Simple.

Цікаво Павутинний кліщ більше не чіпатиме жодну рослину в саду: елементарний засіб проти шкідника

Які квіти можна посадити у саду, щоб довго цвіли?

Ехінацея

Ехінацея – це просто ідеальний вибір для садівників, адже вона має унікальну форму, а також вражає різноманітністю відтінків рожевого, білого та фіолетового. Цей трав'янистий багаторічник починає цвітіння дещо пізніше, ніж чимало інших квітів, але натомість не припиняє тішити яскравими квітами аж до осені.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Якщо шукаєте, де придбати насіння квітів зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Вона ідеально впишеться у змішані клумби та сади, альпінарії та масові посадки.



Ехінацея ідеально впишеться у сад / Фото Pexels

Кореопсис

Хто не хоче доповнити клумбу яскраво-жовтими квітами, що починають цвісти на самому початку літа, і засихають лише після заморозків? Для того, аби стимулювати нове цвітіння, не потрібно сильно старатися: достатньо лише обрізати квіти, що відцвіли, до наступного бічного листка.

Деревій

Деревій потішить садівників білим та рожевим цвітінням, що триває ціле літо. Особливо вдалим вибором ця рослина буде для сухої ділянки, що не отримує багато дощу чи поливу.



Деревій ідеально переносить посуху / Фото Pexels

Півонія

Півонії – це надійні, а також неймовірно довговічні рослини, що можуть рости у вашому саду роками без особливої уваги від дачника. А після зрізання півонії просто не мають конкурентів та можуть стояти у вазі тижнями.

Флокси

Флокси – це прості, невибагливі квіти, що, втім, додають невимушеної елегантності практично у будь-який сад. Окрім того, вони часто виростають різної висоти та мають неймовірну гаму кольорів, тож підійдуть для різних садів і дизайнів.

Шавлія

Якщо хочеться додати до саду нотку королівського фіолетового, варто посадити на клумбі багаторічну шавлію. Цвітіння цієї неймовірної рослини починається на початку літа, а закінчується аж восени.