Якщо не знаєте, що саме шукаєте, помітити павутинного кліща зовсім непросто. Але за дуже короткий час ці шкідники починають масово розмножуватися – і шкоди вони можуть завдавати не тільки садовим, але й кімнатним рослинам, пише Southern Living.

Як розпізнати павутинного кліща на рослині?

Павутинні кліщі не з'являються на рослинах поодинці – вони живуть колоніями, а також неймовірно маленькі (0,5 міліметра у довжину) – і тому побачити їх неозброєним оком не так вже й просто.

Шкідники маленькі, мають овальну форму та вісім ніг у дорослому віці, а ось у дитинчат є лише шість ніг. Різні види мають різне забарвлення, та більшість з них червоні, плямисті чи бліді. Особливо поширеними вони стають, коли погода стає спекотною та сухою.

Дорослі особини павутинного кліща всього за 2 – 4 тижні можуть відкласти кілька сотень яєць, тож під час сильного зараження зазвичай доводиться мати справу з кількома колоніями водночас. Після вилуплення кожна колонія стає дуже рухливою та може швидко поширитися на сусідні рослини.

Як позбутися павутинного кліща?

Ці підступні шкідники можуть швидко вбити ваші рослини, а також поширитися на інші, якщо їх вчасно не зупинити. Тож ось що варто робити: