Агроном овочевих культур, відкритого і закритого ґрунту ФГ Тандем-агро Анна Казік розповіла ексклюзивно для 24 Каналу, які натуральні добрива дійсно варто застосовувати на городі, а які з них переоцінені чи навіть небезпечні.

Виявляється, що компост залишається одним з найцінніших добрив для ґрунту, тоді як дріжджі та йод можуть дати зовсім не той ефект.

Які добрива є помічними?

Деревний попіл корисний, оскільки в ньому міститься калій, кальцій та мікроелементи. Проте його не варто змішувати з азотними добривами й краще не сипати просто так на лужних ґрунтах.

Настій кропиви – це слабке азотне підживлення. Він може злегка активізувати ріст кореневої системи й діє як м’яка органіка – делікатно і не агресивно.

За словами агрономки, компост – це найцінніше, що є для ґрунту. Він структурований, бо робить ґрунт пухким. Також завдяки ньому у ґрунті стає більше корисних мікроорганізмів, а завдяки буферності ґрунт краще утримує вологу та поживні елементи.



Не всі добрива корисно впливають на рослини / Фото Pexels

Які підживлення переоцінені?

Доволі часто дачники використовують для підживлення дріжджі, втім експертка зазначила, що таке добриво переоцінене.

Вони тимчасово стимулюють, але насправді "зʼїдають" доступний кальцій. Після його виведення з ґрунту, рослина може стати гіршою, ніж була до такого добрива й може почати різко жовтіти, – зазначила Анна Казік.

Також доволі часто на грядках застосовують йод, однак він дає опіки і є токсичним. Сода пригнічує грибок тимчасово, але шкодить листю і змінює рН.