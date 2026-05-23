Досвідчені дачники проводять обприскування бором під час бутонізації, цвітіння та на початку плодоношення, пише Deccoria.

Читайте також Без цього урожаю не буде: чим підживити огірки, помідори і капусту у травні

Що дає бор огіркам?

правильно розвинені квіти;

повноцінне зав'язування плодів;

менше опадання молодих бутонів;

рівномірний ріст огірків;

кращий ріст молодого листя;

міцніші рослини під час інтенсивного збору врожаю.

Перед тим, як підживлювати огірки борною кислотою, потрібно покращити полив, температуру та умови вирощування.



Бор впливає на цвітіння огірків / Фото Pexels

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Які є симптоми дефіциту бору в огірках?

Дефіцит легко помітити на молодих частинках рослин і плодах. У такому випадку молоде листя дрібне чи деформована. Квіти можуть опадати чи погано розвиватися в бутони, а маленькі огірки – жовтіти і засихати.

Як приготувати настій з бору?

Якщо ви вирощуєте огірки на грядках, то потрібно зробити найпростішу дозу підживлення. У 10 літрах води слід розвести 1 грам борної кислоти. Вийде щадний розчин, який підтримає цвітіння й зав’язування плодів.

Спочатку потрібно порошок розвести в невеликій кількості гарячої води, а тоді вже розвести повністю увесь розчин. Річ у тому, що борна кислота погано розчиняється у холодній воді, тому температура рідини повинна бути вищою.

Придбати добрива можна на Промі. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про підживлення – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Коли обприскувати огірки?

Найкращий час для обприскування – початок цвітіння, коли на рослині вже є перші бутони і квіти. Друге обприскування можна провести на початку зав’язування плодів. Однієї чи двох обробок цілком достатньо.

Найкраще перший раз провести обприскування на початку цвітіння, а друге – через 10 – 14 днів, коли з’являться перші бутони.

Обробку слід проводити рано вранці чи ввечері. Варто обирати хмарний, сухий та безвітряний день. Листя потрібно змочувати зверху та знизу, а не лити розчин на квіти сильним струменем. Якщо огірки сухі, то їх треба полити чистою відстояною водою, а обприскувати лише наступного дня.