Йдеться про видалення відцвілих квітів, пише Martha Stewart. Така дія спонукатиме рослину докладати більше зусиль для цвітіння.

Читайте також Почався найважливіший період: як доглядати за "тещиним язиком" навесні

Коли потрібно видаляти відцвілі петунії?

Якогось правильного часу, щоб зрозуміти, коли ж саме видаляти петунії – немає. Помітити зів’ялі квіти доволі просто, оскільки вони вже будуть трохи коричневі по краях.

Коли квіти зів’януть або почнуть в’янути, видаліть відцвілі суцвіття та насіннєві коробочки. Це стимулює рослину утворювати більше квітів, а не насіння,

– зазначила садівниця Анджела Джадд.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Частота видаляння відцвілих петуній певною мірою залежить від сорту. Та загалом варто це робити раз чи двічі на тиждень, особливо під час піку цвітіння, щоб рослина добре виглядала й давала більше квітів.



Після обрізання квіти почнуть ще краще рости / Фото Pexels

Видалення відцвілих квітів дозволяє рослині зосередити свою енергію на створенні ще більшої їхньої кількості та кращому рості, а не на створенні насіння. Якщо ж видалити всі квіти, то рослина певний час може перебувати в такій собі паузі, щоб повернути енергію до кореневої основи.

Придбати петунії можна на Prom. Якщо важливо перевірити рослини перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Як правильно видаляти квіти?

Обрізати відцвілі квіти – досить просто і швидко. Потрібно лише видалити квіти й прилегле стебло біля основи, де воно з’єднується з головною гілкою чи стеблом.

Зрізати квітку можна секатором чи прищипнувши великим і вказівним пальцями. Таке обрізання почне спонукати петунії до нового росту й більшої кількості цвітіння.