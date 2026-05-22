Рослина починає переходити в активну фазу росту, тому правильний полив, достатнє світло й підживлення допоможуть рослині випустити нове листя, пише Homes and Gardens.

Читайте також Орхідеї будуть квітнути 365 днів на рік: уся справа в правильному поливі

Що потрібно зробити з рослиною у травні?

Поливати після висихання ґрунту

З підвищенням температури більшість людей думають, що рослину треба більше поливати, але це не так. Сансев’єрія належить до сукулентів, тому надлишок води може лише нашкодити.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Переставити ближче до світла

У період активного росту рослині потрібно більше світла. Тому її потрібно поставити в освітлене місце, але без прямих сонячних променів, які можуть залишити опіки на листі.

За словами фахівців, тепла погода й хороше освітлення стимулюють появу нового листя і допомагають рослині швидше рости.



Сансев'єрію варто тримати на світлі / Фото Pexels

Очищувати листя від пилу

У весняну пору потрібно приділити увагу листю, оскільки на них накопичується пил, який заважає нормальному фотосинтезу. Для очищення достатньо м’якої серветки з мікрофібри чи спеціальної щітки для листя.

Чищення також запобігає ризику зараження комахами, оскільки шкідники стають активнішими навесні,

– зазначив експерт з догляду за квітами Таніель Джордісон.

Пересаджувати за потреби

Сансев’єрія не потребує частих пересадок, проте іноді горщик може бути замалим. Якщо коріння буде помітне через дренажні отвори чи ріст рослини сповільниться – тоді варто змінити його. Для пересадки можна використовувати легкий ґрунт для сукулентів з хорошим дренажем.

Придбати рослину можна на Prom. Якщо важливо перевірити сансев'єрію перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Почніть підживлювати

Травень – оптимальний час для першого підживлення. Для "тещиного язика" підійде універсальне рідке добриво для кімнатних рослин.

Важливо лише не переборщити, бо надлишок добрив може спричинити стрес для рослини й зміни кольору листя. Підживлення варто проводити раз на місяць.

Чим очищувати листя сансев'єрії?

Очистити листя рослини можна за допомогою алюмінієвої фольги, пише Interia Kobieta. Зморшкувата структура фольги допомагає чудово очистити поверхню листя від пилу та засохлих плям від води.

Крім того, фольга полірує природний восковий захисний шар листя, тому рослина отримує насичений колір та природний блиск без використання хімікатів. Потрібно лише змочити зімнуту кульку фольши у руці й віджати воду, а тоді обережно протерти листки рослии від основи до кінчика.

Який ґрунт підходить сансев'єрії?

Для оптимального росту сансев'єрії слід використовувати ґрунтову суміш з універсального ґрунту, грубого піску та перліту або вермикуліту.

Рослину пересаджують раз у 3 роки, найкраще навесні, щоб забезпечити її корінням легкий доступ до повітря та уникнути надмірної вологості.