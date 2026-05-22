Підживлення помідорів є найважливішим етапом впродовж всього вегетаційного періоду, пише Deccoria.

Як правильно садити помідори?

Перед посадкою помідорів ґрунт варто збагатити компостним гноєм чи зрілим компостом десь за 3 тижні до посадки. А от вже добрива вносяться безпосередньо під час посадки помідорів.

Дачники радять додавати натуральні добавки в лунку, від яких рослини отримують користь в перші тижні росту. Раннє удобрення є досить важливим, оскільки рослини таким чином швидше вкорінюються й приживаються.

Що кинути в лунку до помідорів?

Помідори радять садити на сонячному, захищеному від вітру місці. Поживну добавку варто додавати в кожну лунку, яка стане природним стимулятором для помідорів.

Дачники назвали найкращі підживлення, тому під час посадки можна вибрати одне з цих добрив:

жменя гранульованого гною або компосту;

1 столова ложка деревної золи;

кілька шматочків промитої бананової шкірки;

жменя сухого цибулевого лушпиння;

2 – 3 столові ложки сухих дріжджових панірувальних сухарів;

1 столова ложка дрібно подрібненої яєчної шкаралупи;

жменя подрібненої кропиви.

Що дачники кажуть про добриво з кропиви?

Городники зазначають, що підживлення з кропиви дуже корисне. Потрібно лише зрізати кілька молодих бур’янів секатором і подрібнити. Впродовж кількох днів кропива виділятиме азот в коріння помідорів.

Ця рослина є таким собі двигуном росту, який впливає на зелене листя й товсті, міцні стебла. Крім того, у кропиві міститься залізо, кальцій, калій та мікроелементи, які зміцнюють стійкість помідорів до несприятливих умов.

Та незалежно від того, що саме ви будете додавати в лунку, органічну речовину слід відокремити від коренів тонким шаром ґрунту (4 – 5 сантиметрів). Коріння молодої розсади досить ніжне, тому прямий контакт може їх пошкодити.