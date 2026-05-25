Речь идет об удалении отцветших цветов, пишет Martha Stewart. Такое действие будет побуждать растение прилагать больше усилий для цветения.

Когда нужно удалять отцветшие петунии?

Какого-то правильного времени, чтобы понять, когда же именно удалять петунии – нет. Заметить увядшие цветы довольно просто, поскольку они уже будут немного коричневые по краям.

Когда цветы завянут или начнут увядать, удалите отцветшие соцветия и семенные коробочки. Это стимулирует растение образовывать больше цветов, а не семян,

– отметила садовница Анджела Джадд.

Частота удаления отцветших петуний в определенной степени зависит от сорта. Но в целом стоит это делать раз или дважды в неделю, особенно во время пика цветения, чтобы растение хорошо выглядело и давало больше цветов.



После обрезки цветы начнут еще лучше расти / Фото Pexels

Удаление отцветших цветов позволяет растению сосредоточить свою энергию на создании еще большего их количества и лучшем росте, а не на создании семян. Если же удалить все цветы, то растение определенное время может находиться в такой себе паузе, чтобы вернуть энергию к корневой основе.

Как правильно удалять цветы?

Обрезать отцветшие цветы – достаточно просто и быстро. Нужно лишь удалить цветы и прилегающий стебель у основания, где оно соединяется с главной ветвью или стеблем.

Срезать цветок можно секатором или прищипнув большим и указательным пальцами. Такая обрезка начнет побуждать петунии к новому росту и большего количества цветения.