Уход за чесноком в июне очень важен для того, чтобы головки выросли большими, сочными и как можно дольше хранились после сбора. И как этого достичь, рассказывает 24 Канал.

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Что нужно сделать с чесноком в июне?

Уже в начале июня некоторые огородники начинают замечать, что нижние листья чеснока начинают желтеть, а кончики – подсыхают. Многие считают, что это означает недостаток азота, но это ошибка, что может привести к неприятным последствиям.

Ориентироваться здесь нужно на количество листьев – если листочков 8 – 9, чеснок уже имеет нужную зеленую массу. А когда начинается желтение нижних листьев, это нормально. Зато внесение азотных удобрений под чеснок в июне – это ошибка, что приведет к тому, что формирование самой головки замедлится, и они вырастут рыхлыми, с толстой шейкой. Часто именно из-за июньской подкормки азотом урожай потом плохо хранится и гниет даже до начала зимы.

Но если подпитывать чеснок не нужно, это не означает, что об остальном уходе можно забыть. В июне очень важно выполнить только две задачи – обрезать стрелки и разобраться с правильным поливом.

Стрелки нужно обрезать из-за того, что с ними чеснок переходит в репродуктивную стадию развития и готовится оставить после себя семена. Вам это не нужно: растение тогда тратит очень много сил именно на семена, а не на рост луковицы. Поэтому подземная головка тогда останется мелкой, иногда теряя до половины всей массы.

Отрезать стрелки нужно тогда, когда они закрутятся в первое кольцо. Обязательно обрезайте или выламывайте стрелки не очень низко, и не выдергивайте их.

Также невероятно важным является полив – в июне, во время роста головки, поливать растения нужно очень регулярно. Но за несколько недель до выкапывания весь полив нужно прекратить, иначе чеснок начнет гнить еще в земле.

Когда убирать чеснок с огорода?

Начинать собирать урожай озимого чеснока стоит в июле – примерно через 100 дней после появления первых всходов. Иногда, зависимости от погоды, это время может наступить и в начале августа. Выкапывать чеснок стоит утром, или же в прохладный день. Если выкапывать чеснок в жару, зубчики можно случайно пересушить.

А вот яровой чеснок, то есть посаженный весной, нужно убирать с середины августа по сентябрь.

Хранить чеснок можно в ящиках в прохладном, сухом и темном месте – или же в холодильнике, если зубчики уже почищены. Дольше всего будет лежать почищенный чеснок, если залить зубчики маслом.

А участок после сбора культуры в течение года можно еще использовать – там хорошо будут расти укроп, петрушка, руккола, салат и сельдерей. Из-за того, что культуры быстро растут, до похолодания вы успеете получить еще один урожай.