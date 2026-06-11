Овощи нуждаются в много питательных веществ, которые необходимы им для развития листьев, цветения и хорошего урожая, пишет Deccoria. Большинство сортов полностью развиваются уже через 50 – 70 дней после посева.

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Чтобы огурцы уродили много плодов, их советуют сажать на плодородной, хорошо дренированной, богатой гумусом почве.

Чем подкормить огурцы?

В начале июня огурцы активно развивают листья и корневую систему. Азот особенно важен для огурцов, поскольку отвечает за наращивание зеленой массы. Фосфор отвечает за крепкие корни, а кальций помогает лучше развиваться. Жидкие удобрения для овощей с этими элементами можно вносить каждые 2 недели.

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Уже с конца июня появятся первые цветы и плодовые почки, поэтому основную роль будет играть калий. Он отвечает за водный баланс растения и развитие крупных и твердых плодов. В период плодоношения удобрение на основе калия также следует вносить только раз в 14 дней.



Простой способ улучшения роста огурцов / Фото Pexels

Как сделать органическое удобрение для огурцов?

Кроме прямой подкормки огурцов дачники ищут способы улучшить биологическую активность почвы. Популярным решением является использование воды от риса. В такой воде содержится крахмал, который помогает высвобождать питательные вещества, которые будут доступны корням огурца.

Эту смесь следует дополнить кофейной гущей, которая улучшает структуру почвы и обеспечивает небольшое количество микроэлементов. Такой полив поможет огурцам быстрее усвоить все питательные вещества, которые уже присутствуют в почве.

Приготовить удобрение достаточно легко. Нужно залить килограмм риса 2 литрами воды и помешивать несколько минут, пока жидкость не станет заметного мутного цвета.

Далее воду следует процедить в большую емкость, добавить 10 литров чистой воды и 2 столовые ложки кофейной гущи. Этим средством нужно полить растения на влажную почву, из расчета 0,5 литров на куст. Обработку этим раствором можно проводить с июня до половины августа каждые 10 дней.

Обратите внимание на то, что огурцы с конца июня по август особенно нуждаются в поливе, который прямо влияет на его интенсивный рост. Поливать растения стоит утром или после обеда.