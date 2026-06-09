Когда огурцы вдруг прекращают расти, не наращивают зеленую массу и имеют ослабленный вид, причин может быть несколько – от погодных стрессов до недостатка питательных веществ. И один народный стимулятор роста поможет быстро исправить ситуацию, делится дачник с канала "Полезное TV".
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Как ускорить рост огурцов?
Очень часто прекращение роста происходит из-за резких перепадов температур, которые порой случаются даже в начале лета. Особенно опасными для культуры являются холодные ночи, когда температура опускается ниже 10 градусов. Тогда растение оказывается под воздействием стресса, и это негативно влияет на развитие всей корневой системы.
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Но иногда огурцы остаются слабыми даже после того, как погода улучшается. Тогда проблему можно решить, приготовив простой домашний стимулятор роста из дрожжей.
Огурцам нужна подкормка для роста / Фото Pexels
Для этого нужны:
- теплая вода;
- дрожжи;
- сахар
Если вы берете сухие дрожжи, тогда на литр воды советуют брать 10 – 11 граммов, а также одну столовую ложку сахара. Но с живыми прессованными дрожжами пропорции меняются – на литр теплой воды нужно 100 граммов дрожжей и 2 столовые ложки сахара.
После качественного перемешивания настой нужно оставить на 2 часа. Поливать растения полученным раствором нельзя – перед этим нужно литр настоя развести в 5 литрах воды. Если раствор из живых дрожжей, возьмите 10 литров воды.
Таким образом вы получите концентрат раствора.
Прежде чем разводить дальше наш концентрат и приступать к подкормке, нужно огурчики обязательно полить водой, так как дрожжи не будут нормально работать в сухой земле,
– поделился дачник.
1 литр концентрата смешайте с 10 литрами теплой воды. После перемешивания под каждый куст нужно внести по литру готового средства.