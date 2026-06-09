Коли огірки раптом припиняють рости, не нарощують зелену масу та мають ослаблений вигляд, причин може бути кілька – від погодних стресів до нестачі поживних речовин. Та один народний стимулятор росту допоможе швидко виправити ситуацію, ділиться дачник з каналу "Корисне TV".
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Як прискорити ріст огірків?
Дуже часто припинення росту відбувається через різкі перепади температур, які часом трапляються навіть на початку літа. Особливо небезпечними для культури є холодні ночі, коли температура опускається нижче 10 градусів. Тоді рослина опиняється під впливом стресу, і це негативно впливає на розвиток усієї кореневої системи.
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Та часом огірки залишаються слабкими навіть після того, як погода покращується. Тоді проблему можна розв'язати, приготувавши простий домашній стимулятор росту з дріжджів.
Огіркам потрібне підживлення для росту / Фото Pexels
Для цього потрібні:
- тепла вода;
- дріжджі;
- цукор
Якщо ви берете сухі дріжджі, тоді на літр води радять брати 10 – 11 грамів, а також одну столову ложку цукру. Та з живими пресованими дріжджами пропорції змінюються – на літр теплої води потрібно 100 грамів дріжджів і 2 столові ложки цукру.
Після якісного перемішування настій потрібно залишити на 2 години. Поливати рослини отриманим розчином не можна – перед цим потрібно літр настою розвести у 5 літрах води. Якщо розчин з живих дріжджів, візьміть 10 літрів води.
Таким чином ви отримаєте концентрат розчину.
Перш ніж розводити далі наш концентрат і приступати до підгодівлі, потрібно огірочки обов'язково полити водою, так як дріжджі не будуть нормально працювати в сухій землі,
– поділився дачник.
1 літр концентрату змішайте з 10 літрами теплої води. Після перемішування під кожен кущ потрібно внести по літру готового засобу.