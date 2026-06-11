Догляд за часником у червні дуже важливий для того, аби головки виросли великими, соковитими та якомога довше зберігалися після збору. І як цього досягнути, розповідає 24 Канал.
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Що потрібно зробити з часником в червні?
Вже на початку червня деякі городники починають помічати, що нижнє листя часнику починає жовтішати, а кінчики – підсихають. Чимало людей вважають, що це означає нестачу азоту, але це помилка, що може призвести до неприємних наслідків.
Орієнтуватися тут потрібно на кількість листя – якщо листочків 8 – 9, часник вже має потрібну зелену масу. А коли починається жовтіння нижнього листя, це нормально. Натомість внесення азотних добрив під часник у червні – це помилка, що призведе до того, що формування самої головки сповільниться, і вони виростуть пухкими, з товстою шийкою. Часто саме через червневе підживлення азотом урожай потім погано зберігається та гниє навіть до початку зими.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Та якщо підживлювати часник не потрібно, це не означає, що про решту догляду можна забути. У червні дуже важливо виконати лише два завдання – обрізати стрілки та розібратися з правильним поливом.
Стрілки потрібно обрізати через те, що з ними часник переходить у репродуктивну стадію розвитку і готується залишити після себе насіння. Вам це не потрібно: рослина тоді витрачає дуже багато сил саме на насіння, а не на ріст цибулини. Тож підземна головка тоді лишиться дрібною, іноді втрачаючи до половини усієї маси.
Відрізати стрілки потрібно тоді, коли вони закрутяться у перше кільце. Обов'язково обрізайте чи виламуйте стрілки не дуже низько, і не висмикуйте їх.
Також неймовірно важливим є полив – у червні, під час росту головки, поливати рослини потрібно дуже регулярно. Але за кілька тижнів до викопування увесь полив потрібно припинити, інакше часник почне гнити ще у землі.
Коли прибирати часник з городу?
Починати збирати урожай озимого часнику варто у липні – приблизно за 100 днів після появи перших сходів. Іноді, залежно від погоди, цей час може настати і на початку серпня. Викопувати часник варто вранці, або ж в прохолодний день. Якщо викопувати часник в спеку, зубчики можна випадково пересушити.
А ось яровий часник, тобто посаджений навесні, потрібно прибирати з середини серпня по вересень.
Зберігати часник можна у ящиках в прохолодному, сухому і темному місці – або ж у холодильнику, якщо зубчики вже почищені. Найдовше лежатиме почищений часник, якщо залити зубчики олією.
А ділянку після збору культури протягом року можна ще використати – там добре ростимуть кріп, петрушка, рукола, салат та селера. Через те, що культури швидко ростуть, до похолодання ви встигнете отримати ще один врожай.