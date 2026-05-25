Если не знаете, что именно ищете, заметить паутинного клеща совсем непросто. Но за очень короткое время эти вредители начинают массово размножаться – и вред они могут наносить не только садовым, но и комнатным растениям, пишет Southern Living.

Как распознать паутинного клеща на растении?

Паутинные клещи не появляются на растениях поодиночке – они живут колониями, а также невероятно маленькие (0,5 миллиметра в длину) – и поэтому увидеть их невооруженным глазом не так уж и просто.

Вредители маленькие, имеют овальную форму и восемь ног во взрослом возрасте, а вот у детенышей есть только шесть ног. Различные виды имеют разную окраску, и большинство из них красные, пятнистые или бледные. Особенно распространенными они становятся, когда погода становится жаркой и сухой.

Взрослые особи паутинного клеща всего за 2 – 4 недели могут отложить несколько сотен яиц, поэтому во время сильного заражения обычно приходится иметь дело с несколькими колониями одновременно. После вылупления каждая колония становится очень подвижной и может быстро распространиться на соседние растения.

Как избавиться от паутинного клеща?

Эти коварные вредители могут быстро убить ваши растения, а также распространиться на другие, если их вовремя не остановить. Поэтому вот что стоит делать: