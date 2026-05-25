Если не знаете, что именно ищете, заметить паутинного клеща совсем непросто. Но за очень короткое время эти вредители начинают массово размножаться – и вред они могут наносить не только садовым, но и комнатным растениям, пишет Southern Living.
Как распознать паутинного клеща на растении?
Паутинные клещи не появляются на растениях поодиночке – они живут колониями, а также невероятно маленькие (0,5 миллиметра в длину) – и поэтому увидеть их невооруженным глазом не так уж и просто.
Вредители маленькие, имеют овальную форму и восемь ног во взрослом возрасте, а вот у детенышей есть только шесть ног. Различные виды имеют разную окраску, и большинство из них красные, пятнистые или бледные. Особенно распространенными они становятся, когда погода становится жаркой и сухой.
Взрослые особи паутинного клеща всего за 2 – 4 недели могут отложить несколько сотен яиц, поэтому во время сильного заражения обычно приходится иметь дело с несколькими колониями одновременно. После вылупления каждая колония становится очень подвижной и может быстро распространиться на соседние растения.
Как избавиться от паутинного клеща?
Эти коварные вредители могут быстро убить ваши растения, а также распространиться на другие, если их вовремя не остановить. Поэтому вот что стоит делать:
- Осматривайте растения – регулярно обследуйте ветви и пространство под листьями. Особенно это актуально в отношении комнатных растений.
- Обращайте внимание на желтые и пятнистые листья – особенно часто его заметно на плодоносящих или цветущих растениях. Если есть эти признаки, внимательно осмотрите растение на наличие паутины.
- Изолируйте зараженное растение – если это возможно, растение следует перенести подальше от остальных.
- Облейте растение водой из садового шланга. Этот старомодный трюк на самом деле эффективен – обмойте водой все растение, включая и верхушки, и нижнюю часть листьев. Так клещи вымоются из дерева или куста.
- Повторите опрыскивание. Клещи множатся очень быстро, поэтому процесс для уверенности стоит повторить по крайней мере несколько раз.
- Ограничьте использование пестицидов. Специальные средства могут показаться лучшим вариантом борьбы с вредителями, и, к сожалению, паутинные клещи быстро привыкают к пестицидам и инсектицидам и становятся устойчивыми к ним. Поэтому оставьте использование средств только для случаев сильного заражения ценных растений.