Довольно часто помидоры становятся жертвами грибковых и бактериальных болезней, пишет Deccoria. Инфекции могут очень быстро развиваться, ослабляя растение, поэтому нужно воспользоваться вспомогательным спреем.

Что поможет защитить помидоры от болезней?

Садоводы советуют использовать медное опрыскивание, которое применяют профилактически на ранних стадиях вегетации. Эти препараты содержат медь в форме оксихлорида меди и разрешены к использованию в органическом земледелии.

Медный спрей профилактический, однако в некоторых случаях может бороться с первыми признаками инфекции. Своевременное применение поможет помидорам избежать:

фитофтороза картофеля;

бактериальной пятнистости;

коричневой пятнистости листьев.

Медный спрей создает на поверхности растения защитное покрытие с противогрибковыми свойствами. Если применить его рано, то это укрепит помидоры и позволит им беспрепятственно развиваться.



Медный спрей улучшает качество томатов / Фото Pexels

Когда проводить профилактическое опрыскивание?

Огородники советуют проводить первое опрыскивание в период, когда помидоры только начинают цвести. В некоторых случаях его можно применять когда уже созрела половина плодов, но собирать урожай можно будет только через неделю после обработки.

Такое опрыскивание нельзя проводить более, чем 2 – 3 раза за вегетационный период. Препарат нужно использовать в соответствии с рекомендациями дозировки на этикетке (это должно быть 3 грамма на 1 литр воды).

Во время обработки нужно одеть защитные очки, перчатки и защитную одежду. Опрыскивание нужно делать рано утром или вечером в облачный, безветренный и дождливый день.

Обратите внимание, что медный спрей является токсичным для пчел. Именно поэтому опрыскивание нужно проводить рано утром или вечером, избежав пиковой активности насекомых.