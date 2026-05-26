Если вы хотите вырастить качественные, большие головки чеснока, к посадке растения следует отнестись ответственно. И едва ли не самое важное во всем уходе – это правильно выбрать место для него, пишет Better Homes&Gardens.

Где нельзя сажать чеснок?

Очень затененное место

Как и многие другие овощи, чеснок – это растение, идеально растет именно на полном солнце. А для качественного роста ему нужны по крайней мере 6 – 8 часов солнечного света в день. В условиях слабого освещения рост культуры замедлится, а на головке просто вырастет больше маленьких зубчиков.

Еще хуже то, что рост в затененном месте вызывает у растения стресс, и оно становится уязвимым к различным вредителям.

Плохо дренированная земля

Лучше всего чеснок будет расти на богатой и хорошо дренированной почве. Впрочем, если земля очень мокрая, это быстро приведет к гниению зубчиков.

Если почва плохо дренированная, перед высадкой чеснока следует добавить в нее компост.

Возле бобовых

И чеснок, и луковые растения неплохо растут с большинством культур, впрочем, выращивать их возле фасоли и гороха точно не стоит. Соединения серы в чесноке будут препятствовать фиксации азота в бобовых и замедлят рост обоих растений.



Очень щелочная почва

Чеснок хорошо переносит слабощелочные условия, но лучше всего все же растет в почве с кислым или нормальным pH. Если же почва слишком щелочная, нужно добавить в нее серу или другие средства, подкисляющие землю.

Место, где ранее уже сажали чеснок

Вот чего точно не стоит делать – это высаживать чеснок на одном и том же месте несколько лет подряд. Именно чередование культур на участке – это залог хорошего урожая. Иначе почва беднеет, и в ней потенциально могут зимовать вредители, что быстро поразят культуру уже в начале лета или даже весной.