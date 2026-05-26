Самое важное, что нужно сделать – действовать спокойно и последовательно, аккуратно обрабатывая пятно, пишет Real Simple. Дело в том, что некоторые неправильные шаги способны сделать удаление более сложным и даже "закрепить" пятно.

Какую ошибку совершают при обработке пятен?

Чаще всего люди делают ошибку, когда бросают вещь в сушильную машину еще до того, как пятно будет полностью удалено. Когда пятно проходит цикл обработки, стирки, а потом высушивается, то фактически затвердевает. Если полностью его не вывести, то дальнейшее удаление будет невозможным.

Это происходит потому, что тепло влияет на молекулы ткани, поэтому масла или белки связываются с волокнами и затвердевают,

– отметил эксперт по одежде Фрей Левенхаупт.

Обработку и стирку можно проводить хоть несколько раз, прежде чем ткань можно будет сушить в сушилке.



Одежду после застирывания пятен можно сушить только на свежем воздухе / Фото Pexels

Можно ли обрабатывать пятно горячей водой?

На самом деле все зависит от типа пятна и ткани. Некоторые пятна хорошо реагируют на теплую или горячую воду, но для при высокой температуре нельзя застирывать пятна крови или томатного соуса.

Поэтому для сохранения наряда лучше все же стирать в холодной воде. Уже при необходимости можно перейти к более теплой воде, чтобы пятно лучше отстиралось.

Если вы случайно положили загрязненную вещь в сушилку, как можно скорее обработайте ее повторно: замочите ткань, нанесите ферментное средство и оставьте на некоторое время,

– посоветовала эксперт Кристи Лорд.

Иногда пятна могут быть уже достаточно старыми и трудно отстирываться. В таком случае их стоит замочить в кислородном порошке перед повторной стиркой. Чтобы быть уверенными в том, что вещь не испортится, ее лучше сушить на свежем воздухе. Кроме того, эксперты отмечают то, что чем быстрее вы обработаете пятно, тем лучше оно отстирается.