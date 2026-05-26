Найважливіше, що потрібно зробити – діяти спокійно й послідовно, акуратно обробляючи пляму, пише Real Simple. Річ у тому, що деякі неправильні кроки здатні зробити видалення складнішим і навіть "закріпити" пляму.

Яку помилку роблять під час обробки плям?

Найчастіше люди роблять помилку, коли кидають річ у сушильну машину ще до того, як пляма буде повністю видалена. Коли пляма проходить цикл обробки, прання, а тоді висушується, то фактично затвердіває. Якщо повністю її не вивести, то подальше видалення буде неможливим.

Це відбувається тому, що тепло впливає на молекули тканини, тож олії або білки зв’язуються з волокнами та тверднуть,

– зазначив експерт з одягу Фрей Левенхаупт.

Обробку й прання можна проводити хоч кілька разів, перш ніж тканину можна буде сушити в сушарці.



Одяг після запирання плям можна сушити лише на свіжому повітрі / Фото Pexels

Чи можна обробляти пляму гарячою водою?

Насправді все залежить від типу плями й тканини. Деякі плями добре реагують на теплу чи гарячу воду, але для при високій температурі не можна запирати плями крові чи томатного соусу.

Тому задля збереження вбрання краще все ж таки прати в холодній воді. Вже за потреби можна перейти до теплішої води, щоб пляма краще відіпралась.

Якщо ви випадково поклали забруднену річ у сушарку, якомога швидше обробіть її повторно: замочіть тканину, нанесіть ферментний засіб та залишіть на деякий час,

– порадила експертка Крісті Лорд.

Часом плями можуть бути вже досить старими й важко відпиратися. У такому випадку їх варто замочити в кисневому порошку перед повторним пранням. Щоб бути певними в тому, що річ не зіпсується, її краще сушити на свіжому повітрі. Крім того, експерти наголошують на тому, що чим швидше ви обробите пляму, ти краще вона відпереться.