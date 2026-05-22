Якщо ви помітили, що листя ваших улюблених персиків раптом вже навесні почало змінювати форму чи колір, час бити на сполох, адже ви можете мати справу з кучерявістю персика. І агрономка Анна Казік розповіла 24 Каналу, що робити у такому випадку.

Що робити, якщо на персику з'явилася кучерявість?

Кучерявість персика – це небезпечне грибкове захворювання, що спричиняє гриб Taphrina deformans. Спори грибка зимують між лусочками бруньок, а також у ранках на гілках, а тоді проростають навесні. Так вони заражають і листя, і пагони.

В основному хвороба вражає молоді листки й пагони, але часом може поширитися також на плоди та квіти. Ось основні ознаки кучерявості персика:

потовщення листа;

хвилястість;

червоні чи світлі здуття;

висихання та опадання листя.

Інфекція заходить ранньою весною, тому якщо ураження вже є, то треба пошкоджене листя прибрати, підтримати дерево живлення, обробити фунгіцидом для стримування нової хвилі,

– пояснила агрономка.



Перші обробки потрібно проводити рано навесні

Допоможуть у боротьбі з кучерявістю листя препарати з вмістом міді. Також потрібно використовувати системні фунгіциди. Втім, головною, на думку Анни Казік, залишається обробка на самому початку весни, ще до того, як розпустяться бруньки. Також дуже важливо проводити ще одну обробку наприкінці осені, у листопаді.

Бо коли кучерявість уже масово видно – повністю "вилікувати" лист цього сезону неможливо,

– додала вона.

Отож, основна помилка садівників полягає в тому, що вони починають боротьбу з хворобою вже тоді, коли бачать проблему. Втім, набагато простіше попередити кучерявість вчасними профілактичними обробками.