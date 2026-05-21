Більшість речей у домівці потребують регулярної заміни, ось тільки деякі такі предмети помітити значно легше за інші, пише Martha Stewart. Наприклад, тостери, фільтри, матраци мають візуальні ознаки старіння, або ж просто припиняють працювати. А ось з подовжувачами усе працює зовсім інакше.

Як часто потрібно замінювати подовжувачі?

Міцні подовжувачі можуть роками лежати, непомічені ніким, під столами, диванами, за шухлядами – і ніхто не замислюється про їхню заміну, навіть якщо від них цілодобово живляться ноутбуки, телевізори, пилотяги та чимало іншої техніки.

Втім, виявляється, заміна таки необхідна – а ось частота цієї заміни може змінюватися залежно від того, наскільки регулярно використовується прилад. Але в середньому заміна кожні 3 – 5 років – це оптимальний варіант, навіть якщо все працює належним чином.

Якщо подовжувач використовується щодня з пристроями з високим споживанням струму або в складних умовах, таких як гаражі чи майстерні, це скоротить терміни його використання,

– пояснив експерт з електрики Едвард Акоста.

А ось якщо подовжувач лежить у місці з високою температурою, або ж часто стикається зі стрибками напруги, заміну потрібно буде провести швидше. Те саме стосується і дешевих моделей.

Як зрозуміти, що подовжувач вже час замінювати?

Ігнорувати подовжувачі легко, але експерти все ж радять періодично перевіряти їх на наявність ознак навантаження чи пошкоджень, пише The Spruce. Ось на що саме слід звертати увагу.

Корпус теплий, або ж має запах горілого . Під нормальним навантаженням подовжувач ніколи не має нагріватися. Якщо ж він навіть трохи гарячий, це може означати, що всередині щось ламається, або ж ви проводите через прилад забагато електрики.

. Під нормальним навантаженням подовжувач ніколи не має нагріватися. Якщо ж він навіть трохи гарячий, це може означати, що всередині щось ламається, або ж ви проводите через прилад забагато електрики. Нещільно закріплена розетка . Це дуже серйозна проблема, адже якщо штекери надто легко вставляються чи хитаються, цей поганий контакт створює опір і нагрівання. Саме це призводить до розплавленого пластика.

. Це дуже серйозна проблема, адже якщо штекери надто легко вставляються чи хитаються, цей поганий контакт створює опір і нагрівання. Саме це призводить до розплавленого пластика. Індикатор захисту від перенапруги горить . Зазвичай на подовжувачах є спеціальний індикатор перенапруги, що прямо попереджає, коли перехіднику чи подовжувачу потрібна заміна.

. Зазвичай на подовжувачах є спеціальний індикатор перенапруги, що прямо попереджає, коли перехіднику чи подовжувачу потрібна заміна. Видимі пошкодження. Візуальні підказки важливіші, ніж може видатися. Тріщини у корпусі, шорсткий чи зношений шнур, а також зміна кольору навколо розетки означає, що подовжувач вже не дуже справний.

Які прилади не можна під'єднувати до подовжувача?

Ще один момент, про який згадують далеко не усі – чимало приладів під'єднувати до подовжувачів не можна. Але це не "універсальна розетка" – адже саме перенавантажені подовжувачі часто є причиною коротких замикань та пожеж у квартирах.

Ось що саме не можна під'єднувати до подовжувачів: