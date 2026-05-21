Большинство вещей в доме нуждаются в регулярной замене, вот только некоторые такие предметы заметить значительно легче других, пишет Martha Stewart. Например, тостеры, фильтры, матрасы имеют визуальные признаки старения, или просто прекращают работать. А вот с удлинителями все работает совсем иначе.

Как часто нужно заменять удлинители?

Крепкие удлинители могут годами лежать, незамеченные никем, под столами, диванами, за ящиками – и никто не задумывается об их замене, даже если от них круглосуточно питаются ноутбуки, телевизоры, пылесосы и немало другой техники.

Впрочем, оказывается, замена таки необходима – а вот частота этой замены может меняться в зависимости от того, насколько регулярно используется прибор. Но в среднем замена каждые 3 – 5 лет – это оптимальный вариант, даже если все работает должным образом.

Если удлинитель используется ежедневно с устройствами с высоким потреблением тока или в сложных условиях, таких как гаражи или мастерские, это сократит сроки его использования,

– объяснил эксперт по электричеству Эдвард Акоста.

А вот если удлинитель лежит в месте с высокой температурой, или же часто сталкивается со скачками напряжения, замену нужно будет провести быстрее. То же самое касается и дешевых моделей.

Как понять, что удлинитель уже пора заменять?

Игнорировать удлинители легко, но эксперты все же советуют периодически проверять их на наличие признаков нагрузки или повреждений, пишет The Spruce. Вот на что именно следует обращать внимание.

Корпус теплый, или же имеет запах горелого . Под нормальной нагрузкой удлинитель никогда не должен нагреваться. Если же он даже немного горячий, это может означать, что внутри что-то ломается, или же вы проводите через прибор много электричества.

. Неплотно закрепленная розетка . Это очень серьезная проблема, ведь если штекеры слишком легко вставляются или шатаются, этот плохой контакт создает сопротивление и нагрев. Именно это приводит к расплавленному пластику.

. Индикатор защиты от перенапряжения горит . Обычно на удлинителях есть специальный индикатор перенапряжения, что прямо предупреждает, когда переходнику или удлинителю нужна замена.

. Видимые повреждения. Визуальные подсказки важнее, чем может показаться. Трещины в корпусе, шершавый или изношенный шнур, а также изменение цвета вокруг розетки означает, что удлинитель уже не очень исправен.

Какие приборы нельзя подключать к удлинителю?

Еще один момент, о котором вспоминают далеко не все – немало приборов подключать к удлинителям нельзя. Но это не "универсальная розетка" – ведь именно перегруженные удлинители часто являются причиной коротких замыканий и пожаров в квартирах.

Вот что именно нельзя подключать к удлинителям: