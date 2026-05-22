Если вы заметили, что листья ваших любимых персиков вдруг уже весной начали менять форму или цвет, время бить тревогу, ведь вы можете иметь дело с курчавостью персика. И агроном Анна Казик рассказала 24 Каналу, что делать в таком случае.

Интересно Орхидеи будут цвести 365 дней в году: все дело в правильном поливе

Что делать, если на персике появилась курчавость?

Кудрявость персика – это опасное грибковое заболевание, что вызывает гриб Taphrina deformans. Споры грибка зимуют между чешуйками почек, а также в ранках на ветвях, а потом прорастают весной. Так они заражают и листья, и побеги.

В основном болезнь поражает молодые листья и побеги, но порой может распространиться также на плоды и цветы. Вот основные признаки курчавости персика:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

утолщение листа;

волнистость;

красные или светлые вздутия;

высыхание и опадение листьев.

Инфекция заходит ранней весной, поэтому если поражение уже есть, то надо поврежденные листья убрать, поддержать дерево питания, обработать фунгицидом для сдерживания новой волны,

– объяснила агрономка.



Первые обработки нужно проводить рано весной / Фото Pexels

Помогут в борьбе с курчавостью листьев препараты с содержанием меди. Также нужно использовать системные фунгициды. Впрочем, главной, по мнению Анны Казик, остается обработка в самом начале весны, еще до того, как распустятся почки. Также очень важно проводить еще одну обработку в конце осени, в ноябре.

Якщо шукаєте, де придбати засоби для обробки дерев зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Потому что когда кудрявость уже массово видно – полностью "вылечить" лист в этом сезоне невозможно,

– добавила она.

Поэтому, основная ошибка садоводов заключается в том, что они начинают борьбу с болезнью уже тогда, когда видят проблему. Впрочем, гораздо проще предупредить кудрявость своевременными профилактическими обработками.