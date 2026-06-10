Тревожным сигналом появления блох является поведение животных, пишет Martha Stewart. Из-за раздражения собаки и кошки могут постоянно чесаться, особенно в области шеи, головы и возле хвоста.

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Также блохи могут кусать людей. В таком случае могут появляться красные зудящие укусы на лодыжках, голенях или других открытых участках тела.

Как избавиться от блох естественным путем?

Специалисты советуют быстро действовать, поскольку блохи активно увеличивают свою численность, откладывая до нескольких десятков яиц каждый день. Именно поэтому действовать нужно сразу.

Нанесите диатомовую землю

Для борьбы с блохами можно использовать пищевую диатомовую землю. В этом натуральном порошке содержатся остатки окаменевших водорослей. Его польза в том, что он повреждает защитный слой тела насекомых и приводит к их обезвоживанию.

Этим порошком можно обрабатывать ковры и мягкую мебель – места, где находились домашние любимцы.

Используйте высокую температуру

Постельное белье, пледы, подстилки для животных и другие вещи нужно стирать в температуре более 60 градусов. Этот режим помогает уничтожить блох уже на ранних стадиях развития.

Также стоит эти вещи сушить при высокой температуре, поскольку высокая температура способствует уничтожению яиц и взрослых особей.

Тщательно пропылесосить ковер

Пылесошение ковра – один из самых эффективных способов борьбы с блохами. Пылесос убирает яйца, личинки и взрослых паразитов. После завершения уборки нужно очистить контейнер, чтобы насекомые снова не попали в жилое пространство.



Пылесошение является важной частью уборки в доме / Фото Pexels

Химически сильные спреи могут уничтожить блох, но их нельзя использовать, потому что мощные средства представляют опасность для людей и домашних животных.

После успешной борьбы с паразитами следует позаботиться о профилактике. После прогулок собак и котов следует регулярно осматривать. Также стоит пользоваться средствами защиты против блох – ошейниками, спреями или специальными препаратами для внутреннего применения.

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Кроме того, стоит регулярно стирать подстилки и другие вещи, которыми пользуются домашние животные. Контролировать популяцию блох и снижать риск повторного заражения может частая уборка пылесосом.

Обратите внимание и на то, что блохи хорошо живут во влажных и затененных местах, поэтому нужно регулярно косить газон и прореживать густые насаждения.

Популярным средством профилактики является яблочный уксус. Его нужно развести с водой и опрыскивать места, где ранее уже были замечены паразиты. Запах уксуса способен отпугнуть блох и уменьшить вероятность их появления. Дополнительно можно использовать эфирные масла чайного дерева, лаванды и перечной мяты.