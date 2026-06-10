Тривожним сигналом появи бліх є поведінка тварин, пише Martha Stewart. Через подразнення собаки й коти можуть постійно чухатися, особливо в ділянці шиї, голови й біля хвоста.

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Також блохи можуть кусати людей. У такому випадку можуть з’являтися червоні сверблячі укуси на щиколотках, гомілках чи інших відкритих ділянках тіла.

Як позбутися бліх природним шляхом?

Фахівці радять швидко діяти, оскільки блохи активно збільшують свою чисельність, відкладаючи до кількох десятків яєць кожного дня. Саме тому діяти потрібно одразу.

Нанесіть діатомову землю

Для боротьби з блохами можна використовувати харчову діатомову землю. У цьому натуральному порошку містяться залишки скам’янілих водоростей. Його користь у тому, що він пошкоджує захисний шар тіла комах й призводить до їхнього зневоднення.

Цим порошком можна обробляти килими та м’які меблі – місця, де перебували домашні улюбленці.

Використовуйте високу температуру

Постільну білизну, пледи, підстилки для тварин та інші речі потрібно прати в температурі понад 60 градусів. Цей режим допомагає знищити бліх вже на раніх стадіях розвитку.

Також варто ці речі сушити за високої температури, оскільки висока температура сприяє знищенню яєць й дорослих особин.

Ретельно пропилососити килим

Пилосошення килима – один з найефективніших способів боротьби з блохами. Пилосос прибирає яйця, личинки та дорослих паразитів. Після завершення прибирання потрібно очистити контейнер, щоб комахи знову не потрапили до житлового простору.



Пилосошення є важливою частиною прибирання в домі / Фото Pexels

Хімічно сильні спреї можуть знищити бліх, але їх не можна використовувати, бо потужні засоби становлять небезпеку для людей і домашніх тварин.

Після успішної боротьби з паразитами слід подбати про профілактику. Після прогулянок собак і котів слід регулярно оглядати. Також варто користуватися засобами захисту проти бліх – нашийниками, спреями чи спеціальними препаратами для внутрішнього застосування.

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Крім того, варто регулярно прати підстилки й інші речі, якими користуються домашні тварини. Контролювати популяцію бліх й знижувати ризик повторного зараження може часте прибирання пилососом.

Зверніть увагу й на те, що блохи добре живуть у вологих й затінених місцях, тому потрібно регулярно косити газон й проріджувати густі насадження.

Популярним засобом профілактики є яблучний оцет. Його потрібно розвести з водою й обприскувати місця, де раніше вже були помічені паразити. Запах оцту здатен відлякати бліх й зменшити ймовірність їхньої появи. Додатково можна використати ефірні олії чайного дерева, лаванди й перцевої м’яти.