Якщо ви хочете виростити якісні, великі головки часнику, до посадки рослини слід поставитися відповідально. І чи не найважливіше в усьому догляді – це правильно обрати місце для нього, пише Better Homes&Gardens.

Де не можна садити часник?

Дуже затінене місце

Як і багато інших овочів, часник – це рослина, що ідеально росте саме на повному сонці. А для якісного росту йому потрібні принаймні 6 – 8 годин сонячного світла на день. В умовах слабкого освітлення ріст культури сповільниться, а на головці просто виросте більше малесеньких зубчиків.

Ще гіршим є те, що ріст у затіненому місці спричиняє в рослини стрес, і вона стає вразливою до різних шкідників.

Погано дренована земля

Найкраще часник ростиме на багатому й добре дренованому ґрунті. Втім, якщо земля дуже мокра, це швидко призведе до гниття зубчиків.

Якщо ґрунт погано дренований, перед висадкою часнику слід додати до нього компост.

Біля бобових

І часник, і цибульні рослини непогано ростуть із більшістю культур, втім, вирощувати їх біля квасолі та гороху точно не варто. Сполуки сірки в часнику перешкоджатимуть фіксації азоту в бобових і сповільнять ріст обох рослин.



Часник не варто садити біля квасолі / Фото Pexels

Дуже лужний ґрунт

Часник добре переносить слаболужні умови, але найкраще все ж росте у ґрунті з кислим чи нормальним pH. Якщо ж ґрунт надто лужний, потрібно додати в нього сірку чи інші засоби, що підкислюють землю.

Місце, де раніше вже садили часник

Ось чого точно не варто робити – це висаджувати часник на одному й тому ж місці кілька років поспіль. Саме чергування культур на ділянці – це запорука гарного врожаю. Інакше ґрунт біднішає, і в ньому потенційно можуть зимувати шкідники, що швидко вразять культуру вже на початку літа чи навіть навесні.