Досить часто помідори стають жертвами грибкових та бактеріальних хвороб, пише Deccoria. Інфекції можуть дуже швидко розвиватися, послаблюючи рослину, тому потрібно скористатися помічним спреєм.

Що допоможе захистити помідори від хвороб?

Садівники радять використовувати мідне обприскування, яке застосовують профілактично на ранніх стадіях вегетації. Ці препарати містять мідь у формі оксихлориду міді й дозволені до використання в органічному землеробстві.

Мідний спрей профілактичний, проте у деяких випадках може боротися з першими ознаками інфекції. Своєчасне застосування допоможе помідорам уникнути:

фітофторозу картоплі;

бактеріальної плямистості;

коричневої плямистості листя.

Мідний спрей створює на поверхні рослини захисне покриття з протигрибковими властивостями. Якщо застосувати його рано, то це зміцнить помідори і дозволить їм безперешкодно розвиватися.



Мідний спрей покращує якість томатів / Фото Pexels

Коли проводити профілактичне обприскування?

Городники радять проводити перше обприскування у період, коли помідори лише починають цвісти. У деяких випадках його можна застосовувати коли вже дозріла половина плодів, але збирати урожай можна буде лише через тиждень після обробки.

Таке обприскування не можна проводити більше, ніж 2 – 3 рази за вегетаційний період. Препарат потрібно використовувати відповідно до рекомендацій дозування на етикетці (це має бути 3 грами на 1 літр води).

Під час обробки потрібно одягнути захисні окуляри, рукавички й захисний одяг. Обприскування потрібно робити рано вранці чи ввечері у хмарний, безвітряний та дощовий день.

Зверніть увагу, що мідний спрей є токсичним для бджіл. Саме тому обприскування потрібно проводити рано вранці чи ввечері, уникнувши пікової активності комах.