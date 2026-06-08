В последнее время клещей в лесах, парках и во дворах становится все больше из-за глобального потепления или мягких зим, пишет Interia Zielona.

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Что отпугивает клещей с участка?

Специалисты в последнее время начинают активно размещать вдоль пешеходных дорожек древесную щепу – обычную и пропитанную дельтаметрином. Это вещество часто используется для борьбы с клещами в сельском хозяйстве.

Оба варианта уменьшили количество клещей в тех участках, где люди чаще всего могли их подцепить. Обычная древесная щепа тоже действенная, но ее эффективность составляет 48%ю

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А вот щепа обработана лельтаметрином уменьшила количество взрослых особей до 99%, то есть почти полностью отпугнула с участка.



Щепа помогает избавиться от клещей / Фото Pexels

Однако такого результата можно достичь не сразу, поэтому стоит применять древесную щепу хотя бы два сезона подряд.

Древесная щепа становится для клещей физическим барьером, поэтому ограничивает движение клещей в тех местах, где часто ходят люди. Если же древесная щепа обрабатывается дельтаметрином, то эффект усиливается еще больше благодаря химическому веществу.

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Разбрасывание древесной щепы вдоль пешеходных дорожек – это простой, практичный и относительно недорогой способ выведения клещей из сада или двора.

Какой кустарник привлекает клещей?

Барбарис Тунберга садоводы не советуют сажать во дворе, поскольку это растение создает влажный микроклимат, что привлекает в десять раз больше клещей, чем другие растения.

Клещи не любят засушливые условия, поэтому охотно отдают предпочтение затененным, густым и прохладным местам. Именно поэтому в зарослях барбариса может быть до 10 раз больше клещей, чем где-либо.