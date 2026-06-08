Останнім часом кліщів у лісах, парках та на подвір’ях стає дедалі більше через глобальне потепління чи м’які зими, пише Interia Zielona.

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Що відлякує кліщів з ділянки?

Фахівці останнім часом починають активно розміщувати вздовж пішохідних доріжок деревну тріску – звичайну й просочену дельтаметрином. Ця речовина часто використовується для боротьби з кліщами в сільському господарстві.

Обидва варіанти зменшили кількість кліщів у тих ділянках, де люди найчастіше могли їх підчепити. Звичайна деревна тріска теж дієва, але її ефективність складає 48%ю

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А от тріска оброблена лельтаметрином зменшила кількість дорослих особин до 99%, тобто майже повністю відлякала з ділянки.



Тріска допомагає позбутися від кліщів / Фото Pexels

Однак такого результату можна досягнути не одразу, тому варто застосовувати деревну тріску хоча б два сезони поспіль.

Деревна тріска стає для кліщів фізичним бар’єром, тому обмежує рух кліщів у тих місцях, де часто ходять люди. Якщо ж деревна тріска обробляється дельтаметрином, то ефект посилюється ще більше завдяки хімічній речовині.

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Розкидання деревної тріски вздовж пішохідних доріжок – це простий, практичний та відносно недорогий спосіб виведення кліщів з саду чи подвір’я.

Який чагарник приваблює кліщів?

Барбарис Тунберга садівники не радять садити на подвір’ї, оскільки ця рослина створює вологий мікроклімат, що приваблює вдесятеро більше кліщів, ніж інші рослини.

Кліщі не люблять посушливі умови, тому залюбки віддають перевагу затіненим, густим і прохолодним місцям. Саме тому у заростях барбарису може бути до 10 разів більше кліщів, ніж деінде.