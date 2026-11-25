Щоб підлога залишалася чистою й не липнула до взуття, зовсім не обов’язково використовувати дорогі засоби. Достатньо змішати прості інгредієнти, які мають ефективність нічим не гіршу, ніж магазинні рідини для миття підлоги.

Один німецький рецепт став справжнім хітом у соціальних мережах, пише Deccoria. Після його використання підлога залишилася чистою, без розводів та липкості.

Чим потрібно мити підлогу?

Спосіб приготування засобу дуже простий. Слід змішати лише 3 популярні інгредієнти:

крохмаль;

кухонну сіль;

засіб для миття посуду.

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Саме поєднання цих компонентів дозволяє видалити бруд, жир й залишити підлогу чистою.

Для приготування розчину потрібно дотримуватися таких кроків:

Всипте 1 столову ложку крохмалю в миску з теплою водою та ретельно перемішайте. Додайте 3 столові ложки звичайної кухонної солі та знову перемішайте. Додайте засіб для миття посуду та змішайте всі інгредієнти. Занурте ганчірку або швабру в розчин, а потім добре відіжміть її.

Засобу для миття посуду повинно бути трішки. Якщо ж додати його занадто багато, тоді розчин матиме вже протилежний ефект: з’являться смуги, а підлога стане липкою.

Кожен компонент у цьому розчині відповідає за певну дію. Крохмаль видаляє жир і стійкі смуги, сіль виводить стійкі плями, а засіб для миття посуду допомагає розчинити жирні плями.



Взуття після цього розчину не буде прилипати до підлоги / Фото Pexels

Які підлоги можна мити цією сумішшю?

Цей домашній засіб можна використовувати не для кожної підлоги. Його радять застосовувати на стійких підлогах, які легко очистити водою.

Керамічна плитка найкраще підходить для цього методу. Суміш швидко видалить повсякденні плями й навіть очистить брудну затирку.

Вінілові та ПВХ-підлоги також можна мити цим засобом, однак варто бути обережними із мийним засобом, щоб не додати занадто багато.

Лінолеум вже потребує делікатного догляду, тому його найкраще мити теплою водою з незначною кількістю м’якого мийного засобу.

Деревину, оброблену воском, краще не піддавати дії експериментальних засобів. Така поверхня потребує спеціальних засобів догляду.