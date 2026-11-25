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Один немецкий рецепт стал настоящим хитом в социальных сетях, пишет Deccoria. После его применения пол остался чистым, без разводов и липкости.

Чем нужно мыть пол?

Способ приготовления средства очень прост. Нужно смешать всего 3 доступных ингредиента:

крахмал;

поваренную соль;

средство для мытья посуды.

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Именно сочетание этих компонентов позволяет удалить грязь, жир и оставить пол чистым.

Для приготовления раствора необходимо выполнить такие шаги:

Насыпьте 1 столовую ложку крахмала в миску с теплой водой и тщательно перемешайте. Добавьте 3 столовые ложки обычной поваренной соли и снова перемешайте. Добавьте средство для мытья посуды и перемешайте все ингредиенты. Окуните тряпку или швабру в раствор, а затем хорошо отожмите ее.

Средства для мытья посуды должно быть совсем немного. Если же добавить его слишком много, то раствор будет иметь уже противоположный эффект: появятся полосы, а пол станет липким.

Каждый компонент в этом растворе отвечает за определенное действие. Крахмал удаляет жир и стойкие полосы, соль выводит стойкие пятна, а средство для мытья посуды помогает растворить жирные пятна.

Обувь после этого раствора не будет прилипать к полу / Фото Pexels

Какие полы можно мыть этой смесью?

Это домашнее средство подходит не для всех типов полов. Его рекомендуют применять на прочных полах, которые легко очистить водой.

Керамическая плитка лучше всего подходит для этого метода. Смесь быстро удалит повседневные пятна и даже очистит грязную затирку.

Виниловые и ПВХ-полы также можно мыть этим средством, однако следует быть осторожными с моющим средством, чтобы не нанести его слишком много.

Линолеум требует более бережного ухода, поэтому его лучше всего мыть теплой водой с небольшим количеством мягкого моющего средства.

Древесину, обработанную воском, лучше не подвергать воздействию экспериментальных средств. Такая поверхность требует специальных средств ухода.