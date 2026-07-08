Як правильно закріпити блок-освіжувач для унітаза: 90% людей роблять помилку

Більшість з нас часто закріплюють блок-освіжувач для унітаза звичним методом, навіть на задумуючись над тим, що це помилка. Виявляється, цей блок варто використовувати зовсім по-іншому.

Зазвичай пластиковий тримач просто зачіпляють за верхній край обідка унітаза, проте в тікток-акаунті Little Clean Co показали зовсім інший спосіб.

Як правильно закріплювати блок-освіжувач?

Насправді гачок потрібно закріпити під обідок унітаза. У такому положенні сам пластиковий гачок залишається непомітним, а кришка й сидіння щільно прилягають до унітаза. При цьому освіжувач набагато краще виглядає.

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Цей простий спосіб може багатьох здивувати, проте в коментарях люди зазначили, що в такий спосіб блок може вилетіти, тому цей метод кріплення може й правильний, але не всім підійде.

Як слід кріпити блок-освіжувач: дивіться відео

Який ще є лайфхак в догляді за туалетом?

Професійні прибиральниці використовують рідину для миття посуду в тримачі для щітки, щоб уникнути неприємного запаху та полегшити чищення унітазу.

Рідина для миття посуду допомагає розщеплювати відкладення кальцію і магнію, що виникають через жорстку воду, та ускладнює прилипання свіжого бруду до кераміки.