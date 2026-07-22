Кілька крапель у літр молока – і борошниста роста зникне: простий спосіб врятувати огірки

Досвідчені дачники знають, що молочний спрей здатен зменшити розвиток борошнистої роси. Цей натуральний продукт використовують давно, адже він справді дієвий.

Борошниста роса є досить небезпечною, оскільки за кілька днів може знищити увесь урожай, пише Wprost Dom. Та перед тим як обирати хімічні фунгіциди, спершу краще спробувати молочний спрей.

Якщо використовувати його профілактично, є всі шанси заблокувати борошнисту росу на листях огірків.

Чому в липні огірки найвразливіші?

Через високу вологість, теплі дні в чергуванні з прохолодними ночами, а також часті дощі, створюються ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Борошниста роса є настільки вразливою для огірків, що вже за кілька днів вони можуть втратити листя й зупинити плодоношення.

Борошнисту росу розпізнати досить легко – вона проявляється білим нальотом на верхній поверхні листя. З часом ці плями можуть навіть збільшуватися, листя жовтіє й сохне, а рослина дає набагато менше плодів.



Огірки вразливі до борошнистої роси / Фото Pexels

Як молоко захищає огірки?

Виявляється, що обприскування молоком може зменшити розвиток борошнистої роси, особливо за умов регулярного застосування. Під впливом світла молочні білки й інші сполуки утворюють на листі середовище, в якому спори грибка проростають гірше.

Для приготування молочного спрею знадобиться:

1 літр молока (1,5 – 2% жирності);

9 літрів відстояної або дощової води;

2 столові ложки рідкого калієвого;

5 – 10 крапель йоду Люголя.

Усі інгредієнти потрібно перемішати й обприскати листя з двох боків. Процедуру варто проводити рано вранці чи ввечері під час сухої погоди, повторюючи обробку кожних 7 – 10 днів.

Додатково огірки можна підживляти добривами, в яких міститься калій, фосфор та мікроелементи для зміцнення імунітету рослин.