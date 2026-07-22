Мучнистая роса представляет собой довольно опасную болезнь, поскольку за несколько дней может уничтожить весь урожай, пишет Wprost Dom. Однако прежде чем прибегать к химическим фунгицидам, сначала лучше попробовать молочный спрей.
Если применять его профилактически, есть все шансы предотвратить появление мучнистой росы на листьях огурцов.
Почему в июле огурцы наиболее уязвимы?
Из-за высокой влажности, теплых дней в чередовании с прохладными ночами, а также частых дождей создаются идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Мучнистая роса настолько опасна для огурцов, что уже через несколько дней они могут потерять листья и прекратить плодоношение.
Мучнистую росу распознать довольно легко – она проявляется белым налетом на верхней поверхности листьев. Со временем эти пятна могут даже увеличиваться, листья желтеют и сохнут, а растение дает гораздо меньше плодов.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Огурцы уязвимы к мучнистой росе / Фото Pexels
Как молоко защищает огурцы?
Оказывается, опрыскивание молоком может замедлить развитие мучнистой росы, особенно при регулярном применении. Под воздействием света молочные белки и другие соединения образуют на листьях среду, в которой споры грибка прорастают хуже.
Для приготовления молочного спрея понадобится:
- 1 литр молока (1,5–2% жирности);
- 9 литров отстоянной или дождевой воды;
- 2 столовые ложки жидкого калия;
- 5–10 капель йода Люголя.
Все ингредиенты нужно перемешать и опрыскать листья с обеих сторон. Процедуру следует проводить рано утром или вечером в сухую погоду, повторяя обработку каждые 7–10 дней.
Дополнительно огурцы можно подкармливать удобрениями, содержащими калий, фосфор и микроэлементы для укрепления иммунитета растений.