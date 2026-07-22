Мучнистая роса представляет собой довольно опасную болезнь, поскольку за несколько дней может уничтожить весь урожай, пишет Wprost Dom. Однако прежде чем прибегать к химическим фунгицидам, сначала лучше попробовать молочный спрей.

Если применять его профилактически, есть все шансы предотвратить появление мучнистой росы на листьях огурцов.

Почему в июле огурцы наиболее уязвимы?

Из-за высокой влажности, теплых дней в чередовании с прохладными ночами, а также частых дождей создаются идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Мучнистая роса настолько опасна для огурцов, что уже через несколько дней они могут потерять листья и прекратить плодоношение.

Мучнистую росу распознать довольно легко – она проявляется белым налетом на верхней поверхности листьев. Со временем эти пятна могут даже увеличиваться, листья желтеют и сохнут, а растение дает гораздо меньше плодов.



Огурцы уязвимы к мучнистой росе / Фото Pexels

Как молоко защищает огурцы?

Оказывается, опрыскивание молоком может замедлить развитие мучнистой росы, особенно при регулярном применении. Под воздействием света молочные белки и другие соединения образуют на листьях среду, в которой споры грибка прорастают хуже.

Для приготовления молочного спрея понадобится:

1 литр молока (1,5–2% жирности);

9 литров отстоянной или дождевой воды;

2 столовые ложки жидкого калия;

5–10 капель йода Люголя.

Все ингредиенты нужно перемешать и опрыскать листья с обеих сторон. Процедуру следует проводить рано утром или вечером в сухую погоду, повторяя обработку каждые 7–10 дней.

Дополнительно огурцы можно подкармливать удобрениями, содержащими калий, фосфор и микроэлементы для укрепления иммунитета растений.