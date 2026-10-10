Навіщо німці вішають чайний пакетик на двері: несподівано корисний лайфхак

У німецьких оселях часто можна побачити чайні пакетики, що висять прямо на дверних ручках. І це точно не місцева традиція, а корисний лайфхак, про який знають далеко не всі.

Українська блогерка Лєна Гордієнко поділилася у TikTok німецьким лайфхаком – там на двері вішають чайні пакетики. І ця дія може виявитися значно кориснішою, ніж видається на перший погляд.

Навіщо вішати на двері чайний пакетик?

Суть лайфхаку полягає в тому, що звичайний чайний пакетик має несподівану і дуже корисну здатність поглинати неприємні запахи у приміщенні. І цей лайфхак не потребує ані спеціальних пристроїв, ані додаткових витрат, адже чайні пакетики часто можна знайти вдома.

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Ви просто берете чайний пакетик. Чай може бути чорний, зелений чи ще якийсь,

– поділилася блогерка.

Можна повішати на двері всього один пакетик, але для того, аби підсилити ефект, можна використати й два одразу.

Чайний пакетик можна не лише вішати на двері – не менш корисним він буде і в холодильнику, де багато запахів різної їжі часто змішуються і утворюють не найприємніші аромати. Достатньо буде покласти сухий чайний пакетик на одну з полиць.

Та поглинати запахи може не тільки чай. Ось ще кілька варіантів.