Украинская блогерша Лена Гордиенко поделилась в TikTok немецким лайфхаком – там на дверь вешают чайные пакетики. И это может оказаться гораздо полезнее, чем кажется на первый взгляд.

Зачем вешать на дверь чайный пакетик?

Суть лайфхака заключается в том, что обычный чайный пакетик обладает неожиданной и очень полезной способностью поглощать неприятные запахи в помещении. И этот лайфхак не требует ни специальных приспособлений, ни дополнительных затрат, ведь чайные пакетики часто можно найти дома.

Покупці на Prom часто замовляють чай. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Вы просто берете чайный пакетик. Чай может быть черным, зеленым или чем-то еще,

– поделилась блогерша.

Можно повесить на дверь всего один пакетик, но для усиления эффекта можно использовать и два сразу.

Чайный пакетик можно не только вешать на дверь – не менее полезен он будет и в холодильнике, где запахи разных продуктов часто смешиваются и образуют не самые приятные ароматы. Достаточно положить сухой чайный пакетик на одну из полок.

Но поглощать запахи может не только чай. Вот еще несколько вариантов.