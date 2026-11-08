Це найгірша вода для поливу мирної лілії: через неї рослина не росте

У багатьох оселях вирощують популярну рослину мирну лілію. Та якщо вазон вже тривалий час не цвіте, то причиною може бути неправильний полив. У мережі радять поливати спатифілум цукровою водою, однак ця порада може завдати лише шкоди.

Найчастіше мирна лілія не цвіте через відсутність підживлення чи недостатнє освітлення, пише Top. Рослина любить рости в яскравому та розсіяному світлі, оскільки в темних місцях перестає цвісти належним чином.

Щодо удобрення фахівці радять використовувати для рослини підживлення з високим вмістом фосфору та калію. Якщо ж використовувати добрива з азотом, то це може призвести до відсутності квітів.

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Чим насправді треба поливати спатифілум?

На різних форумах йдеться про підживлення рослини сахарозою, однак вона цього зовсім не потребує. Цукрована вода зовсім не є вдалим підживленням для мирної лілії, а якщо її ще й часто використовувати, то вона здатна лише зашкодити рослині.

Постійне використання води з цукром підвищує ризик зараження грибками, пліснявою, а також кореневою гниллю.

При поливі рослини слід звертати увагу на воду, оскільки спатифілум не любить холодну й жорстку воду з-під крана. Поливати вазон радять відстояною та м’якою водою. Найкраще, якщо це буде кип’ячена, а тоді просто охолоджена до кімнатної температури.

Для стимуляції цвітіння мирної лілії підійдуть інші домашні поживні речовини. Замість цукрової води краще поливати рослину відваром бананової шкірки чи рисовою водою.