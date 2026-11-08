Это самая неподходящая вода для полива мирной лилии: из-за нее растение не растет

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Чаще всего мирная лилия не цветет из-за отсутствия подкормки или недостаточного освещения, пишет Top. Растение любит расти в ярком и рассеянном свете, поскольку в темных местах перестает цвести должным образом.

Что касается удобрений, специалисты советуют использовать для растения подкормки с высоким содержанием фосфора и калия. Если же использовать удобрения с азотом, это может привести к отсутствию цветов.

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Почему на самом деле нужно поливать спатифилум?

На различных форумах говорится о подкормке растения сахарозой, однако оно в этом совершенно не нуждается. Сахарная вода вовсе не является удачной подкормкой для мирной лилии, а если ее еще и часто использовать, то она способна только навредить растению.

Постоянное использование воды с сахаром повышает риск заражения грибками, плесенью, а также корневой гнилью.

При поливе растения следует обращать внимание на воду, поскольку спатифилум не любит холодную и жесткую воду из-под крана. Поливать вазон рекомендуется отстоянной и мягкой водой. Лучше всего, если это будет кипяченая, а затем просто охлажденная до комнатной температуры вода.

Для стимулирования цветения мирной лилии подойдут и другие домашние питательные вещества. Вместо сахарной воды лучше поливать растение отваром банановой кожуры или рисовой водой.