Замість оцту – розсіл з маринованих огірків: як очистити чайник від накипу

На чайнику регулярно з’являється вапняний наліт після тривалого використання. Звичайним миючим засобом його прибрати складно, тому більшість застосовують усім звичний оцет, проте є ще й інші альтернативи.

Накип на чайнику з’являється через мінеральні солі, які осідають на стінках, дні чи нагрівальних елементах, пише Deccoria. Чим жорсткіша вода тече з крану, тим твердіший утвориться накип.

Як видалити накип з чайника?

Накип на чайнику шкідливий не лише тому, що потрапляє в наш організм і псує смак напоїв. Він також впливає на термін служби й ефективність техніки. Осілий накип змушує чайник витрачати більше енергії на нагрівання води.

Замість хімікатів очищувати накип можна у звичний нам спосіб – оцтом або ж скористатися цікавішими методами – від яблучних шкірок до води з маринованих огірків.

6 способів видалити накип

Яблучні шкірки

Очищені шкірки від двох яблук потрібно покласти у чайник й залити одним літром води. Далі воду слід довести до кипіння й дати настоятися 10 хвилин. Після цього треба повторити це все ще раз, лише замінити воду, залишаючи шкірки.

Вода з маринованих огірків

Цей спосіб маловідомий, проте ефективний. Потрібно лише налити розсіл з маринованих огірків чи квашеної капусти у чайник, довести до кипіння й дати настоятися 30 хвилин.

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Оцет

У чайник потрібно налити 0,5 літрів води й додати половину склянки оцту в чайник. Усю суміш варто довести до кипіння й дати настоятися годину, а тоді ще раз увімкнути чайник зі свіжою водою, щоб вивести різкий запах оцту.

Лимонна кислота

Чайник варто наполовину наповнити водою й додати всередину столову ложку лимонної кислоти. Тоді воду варто довести до кипіння й дати настоятися приблизно 30 хвилин. За цей час лимонна кислота прибере увесь наліт на чайнику.



Звичайна лимонна кислота виводить накип / Фото Pexels

Кока-кола

Солодку воду для очищення чайника можна використовувати, коли її залишилося мало в пляшці. У більшості випадків вона вже частково дегазована, тому достатньо лише залити дві склянки у чайник, довести до кипіння й зачекати 30 хвилин. Після цього повторно варто очистити чайник звичайною водою.

Рис

Метод передбачає всипання трьох столових ложок сухого рису у чайник. Залийте його холодною водою так, щоб покрити рис й потрясіть кілька хвилин. Така механічна дія видалить вапняний наліт з важкодоступних місць.

Слід пам’ятати, що після використання будь-якого з цих методів, чайник потрібно обов’язково промити водою й прокип’ятити, щоб змити небажані запахи.