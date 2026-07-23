Накипь на чайнике появляется из-за минеральных солей, которые оседают на стенках, дне или нагревательных элементах, пишет Deccoria. Почему жестче вода из-под крана, тем тверже образуется накипь.

Как удалить накипь с чайника?

Накипь на чайнике вредна не только потому, что попадает в наш организм и портит вкус напитков. Она также влияет на срок службы и эффективность техники. Осевшая накипь заставляет чайник тратить больше энергии на нагрев воды.

Вместо химикатов очищать накипь можно привычным нам способом – уксусом – или воспользоваться более интересными методами – от яблочных корок до воды из маринованных огурцов.

6 способов удалить накипь

Яблочные кожуры

Очищенные кожуры от двух яблок нужно положить в чайник и залить одним литром воды. Затем воду следует довести до кипения и дать настояться 10 минут. После этого нужно повторить все еще раз, только заменив воду, оставив кожуры.

Вода из маринованных огурцов

Этот способ малоизвестен, однако эффективен. Нужно лишь налить рассол из маринованных огурцов или квашеной капусты в чайник, довести до кипения и дать настояться 30 минут.

Придбати електричні чайники можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товару за фото.

Уксус

В чайник нужно налить 0,5 литра воды и добавить половину стакана уксуса. Всю смесь следует довести до кипения и дать настояться час, а затем еще раз включить чайник со свежей водой, чтобы убрать резкий запах уксуса.

Лимонная кислота

Чайник следует наполовину наполнить водой и добавить внутрь столовую ложку лимонной кислоты. Затем воду нужно довести до кипения и дать настояться примерно 30 минут. За это время лимонная кислота удалит весь налет с чайника.



Обычная лимонная кислота удаляет накипь / Фото Pexels

Кока-кола

Газированную воду для очистки чайника можно использовать, когда ее осталось мало в бутылке. В большинстве случаев она уже частично дегазирована, поэтому достаточно лишь налить два стакана в чайник, довести до кипения и подождать 30 минут. После этого чайник следует повторно промыть обычной водой.

Рис

Метод предполагает насыпание трех столовых ложек сухого риса в чайник. Залейте его холодной водой так, чтобы покрыть рис, и встряхивайте несколько минут. Такое механическое воздействие удалит известковый налет из труднодоступных мест.

Следует помнить, что после использования любого из этих методов чайник необходимо обязательно промыть водой и прокипятить, чтобы смыть нежелательные запахи.