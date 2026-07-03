Посипте троянди цим порошком: кущі почнуть шалено рости

Після першого цвітіння троянди слабшають. Коли пагони перестають рости, а нових бутонів стає менше, дачники вдаються до підживлення азотом, проте це серйозна помилка.

За словами професійних дачників, у липні трояндам потрібен калій і фосфор, пише Wprost Dom. Троянди мають рости до кінця літа, тому потрібно забезпечити їм необхідне підживлення.

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Як підживити троянди у липні?

Щоб кущі знову почали активно цвісти, потрібно скористатися не магазинним добривом, а натуральним, яке садівники використовують постійно.

Підживлення у липні є необхідним, оскільки на перше цвітіння троянди витратили чимало енергії та поживних речовин. Якщо кущі ростуть на бідному ґрунті й відсутнє удобрення, через це квіти стануть дрібнішими, а кількість бутонів зменшиться у рази.

Калій допоможе рослинам підвищити стійкість до спеки й хвороб, а також утримає вологу. А от фосфор впливає на формування нових квіткових бруньок та зміцнює кореневу систему.



Кущі троянд можуть повторно зацвісти / Фото Pexels

Найкращим джерелом калію, фосфору та мікроелементів є просіяна чиста зола листяних порід. Достатньо лише розсипати тонкий шар (1 – 2 жмені) під кущ, легенько перемішавши з верхнім шаром ґрунту. Після цього рослини слід полити.

Таке підживлення радять вносити лише один раз на літо, оскільки зола розкислює ґрунт.

Зверніть увагу! Якщо троянда не утворює нових бутонів після підживлення, проблема може бути вже не в нестачі добрив. Часто причиною є сухе коріння, мінімальний полив чи поява чорної плямистості на листках.

Замість золи є хороша альтернатива – перепрілий компост. Його треба розсипати навколо куща шаром 2 – 3 сантиметра. Компост покращує ґрунт поживними речовинами та забезпечує здатність утримувати вологу.

У літню спеку зола дуже корисно впливає, оскільки кущі вже легше переносять високі температури й легше страждають від пересихання.

Чим не варто посипати кущі троянд?

У мережі є чимало порад про кавову гущу, бананову шкірку чи посипання яєчною шкаралупою. Кавова гуща справді може покращити стан ґрунту, але у ній немає достатньо калію. Вона дуже повільно розкладається, тож кальцій для рослин стане доступним аж через кілька місяців.

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Загалом дачники радять слідкувати за кущами троянд, щоб вони повторно зацвіли. Для цього потрібно:

регулярно видаляти відцвілі суцвіття;

поливати рясно, але рідко;

замульчувати ґрунт корою або компостом;

перевіряти листя на наявність чорної плямистості та борошнистої роси.

Якщо поєднати підживлення з доглядом, то кущі троянд будуть чудово рости й дадуть ще одну хвилю бутонів.

Використання будь-яких добрив краще уникати з другої половини серпня. З цього періоду рослина готується до зими, тому підживлення вже будуть зайвими. Можуть підійти лише спеціальні осінні добрива з калієм та фосфором без додавання азоту.