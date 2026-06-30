Через це овочі та інші культури можуть рости значно гірше, пише The Grounds Guys. Позбутися мокриці можливо навіть попри її живучість. Важливо лише правильно визначити рослину й обрати відповідний спосіб.

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Якою буває мокриця?

Мокриця – це однорічна рослина з білими квітами. На ділянках найчастіше зустрічаються зірочник середній – низькоросла повзуча рослина, а також зірочник фонтановий – має більші й пухнасті листки, які порівнюють з вушками мишей.

Як позбутися мокриці?

Бур’яни на грядках можна вивести кількома найпопулярнішими способами.

Видалення вручну

Цей варіант один з найпростіших. Достатньо лише вирвати рослину разом з корінням, щоб рослина знову швидко не відросла.

Натуральні засоби

Замість хімічних препаратів можна скористатися домашнім розчином. Для приготування варто змішати воду, оцет, сіль та засіб для миття посуду. Крім того, є ще один популярний спосіб – обдати бур’ян окропом.



Мокриця – це бур'ян, який потрібно вивести з городу / Фото Pexels

Гербіциди

У певних випадках мокриця може дуже сильно розростатися. У такому варіанті потрібно використовувати післясходові гербіциди, що призначені для боротьби з широколистими бур’янами.

Найменш небезпечними для газону є селективні препарати, оскільки неселективні засоби здатні знищити все, на що потраплять.

Під час обробки препарат потрібно наносити лише на сам бур’ян. Обприскування не варто проводити у вітряну погоду чи перед дощем.

Мокриця навіть після обробки може повернутися. Лише кілька рослин – і бур’ян знову почне розростатися. У такому випадку варто подбати про профілактику.

Один з найкращих способів – підтримувати газон і грядки в хорошому стані, не залишаючи бур’янам місця для росту.

Також корисним вважається мульчування. Товстий шар органічної мульчі допомагає пригнічувати проростання мокриці та інших небажаних рослин.

Дачники радять слідкувати за станом ґрунту й не перезволожувати його, оскільки зірочник найкраще росте саме у вологому середовищі.

А вже навесні на тих ділянках, де росла раніше мокриця, можна застосувати гербіциди попередньої дії для широколистих бур’янів. Саме вони допоможуть запобігти проростанню нового насіння.