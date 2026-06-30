Из-за этого овощи и другие культуры могут расти значительно хуже, пишет The Grounds Guys. Избавиться от мокрицы можно даже несмотря на ее выносливость. Важно лишь правильно определить растение и выбрать подходящий способ.

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Какой бывает мокрица?

Мокрица – это однолетнее растение с белыми цветками. На участках чаще всего встречаются звездчатка средняя – низкорослое ползучее растение, а также звездчатка фонтанная – с более крупными и пушистыми листьями, которые сравнивают с ушками мышей.

Как избавиться от мокрицы?

Сорняки на грядках можно уничтожить несколькими наиболее популярными способами.

Удаление вручную

Этот вариант – один из самых простых. Достаточно лишь вырвать растение вместе с корнями, чтобы оно не отросло снова.

Натуральные средства

Вместо химических препаратов можно воспользоваться домашним раствором. Для приготовления следует смешать воду, уксус, соль и средство для мытья посуды. Кроме того, есть еще один популярный способ – обдать сорняк кипятком.



Мокрица – это сорняк, который нужно удалить с огорода / Фото Pexels

Гербициды

В некоторых случаях мокрица может очень сильно разрастаться. В таком случае нужно использовать послевсходовые гербициды, предназначенные для борьбы с широколиственными сорняками.

Наименее опасными для газона являются селективные препараты, поскольку неселективные средства способны уничтожить все, на что попадут.

Во время обработки препарат нужно наносить только на сам сорняк. Опрыскивание не стоит проводить в ветреную погоду или перед дождем.

Мокрица даже после обработки может вернуться. Всего несколько растений – и сорняк снова начнет разрастаться. В таком случае стоит позаботиться о профилактике.

Один из лучших способов – поддерживать газон и грядки в хорошем состоянии, не оставляя сорнякам места для роста.

Также полезным считается мульчирование. Толстый слой органической мульчи помогает подавлять прорастание мокрицы и других нежелательных растений.

Дачники советуют следить за состоянием почвы и не переувлажнять ее, поскольку звездчатка лучше всего растет именно во влажной среде.

А уже весной на тех участках, где раньше росла мокрица, можно применить гербициды предварительного действия для широколиственных сорняков. Именно они помогут предотвратить прорастание новых семян.