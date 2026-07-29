Заміокулькас почне одразу випускати нове листя: киньте одну ложку добрива в горщик

Заміокулькас може кілька місяців не випускати жодного листя, і причина не в тому, що з рослиною щось не так. Це така специфіка росту вазону, проте процес можна пришвидшити в доволі цікавий спосіб.

Відсутність нового листя впродовж певного часу для заміокулькаса є цілком нормальною практикою, пише Deccoria. Та якщо рослина вже занадто довго не росте, тоді слід звернути увагу на розміщення.

Заміокулькас добре росте у півтіні, проте найкраще рослині на світлому місці з розсіяним світлом. Часом причиною може бути навіть надмірний полив. Коли корені накопичують воду, рослина краще переносить невелике пересихання, ніж постійне зволоження.

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Ознакою надмірного поливу є жовте листя, тому важливо слідкувати за рослиною й не перезволожувати без потреби.

Чим підживити заміокулькас для росту?

Виявляється, що звичайне насіння від соняшника містить жири, білок та мінерали, які необхідні рослині. Проте потрібно використовувати лише сире, несолоне й несмажене насіння. Найкраще його подрібнити до порошкоподібного стану, а тоді насипати чайну ложку в горщик середнього розміру.

Далі слід обережно перемішати порошок з насіння із верхнім шаром ґрунту. Для ще кращого результату заміокулькас потрібно тримати в освітленому місці й регулярно правильно поливати.

Перші результати від такого підживлення можуть настати за кілька тижнів чи місяців, тому що насінню ще потрібен час, щоб розкластися у ґрунті.



Простий спосіб підживлення заміокулькасу / Фото Pexels

Яке ще підживлення підійде заміокулькасу?

Квітникарі кажуть, що покращити імунітет рослини може звичайна спеція куркума, в якій містяться протизапальні та протигрибкові властивості. У ній є поживні речовини, які знижують ризик кореневої гнилі, обмежуючи ріст патогенів у ґрунті.

Приготувати настій для рослини доволі легко. Потрібно лише до одного літра води додати одну столову ложку куркуми й ретельно перемішати. Такий кондиціонер для рослини слід використовувати не частіше, ніж раз на 2 місяці.