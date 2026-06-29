За своєю природою заміокулькас росте повільно, але якщо тривалий час рослина зовсім не випускає жодного листочка – тоді настає час задуматися, пише Deccoria.

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Чому заміокулькас погано росте?

Причиною притупленого росту є надмірно вологий ґрунт. У такому випадку коріння рослини просто починає гнити, ріст уповільнюється, а вся рослина автоматично ослаблюється.

Є й інша причина – надмірна посуха, коли вазон зосереджує увагу не на рості, а на виживанні. Саме тому заміокулькас потрібно поливати не часто, але систематично, приблизно раз на 2 тижні.



Заміокулькас потребує мінімального догляду / Фото Pexels

Важливими в рості є також освітлення, температура, вміст субстрату й горщик, в якому росте рослина. Найкраще тримати вазон при яскравому розсіяному світлі.

Крім того, субстрат повинен бути дещо піщаним, кам’янистим та з низьким вмістом гумусу, щоб забезпечити рослині необхідну кількість азоту, фосфору й калію.

Яке підживлення допоможе рослині краще рости?

Квітникарі зазначають, що покращити імунітет рослини може звичайна спеція куркума, в якій містяться протизапальні та протигрибкові властивості. У ній є поживні речовини, які знижують ризик кореневої гнилі, обмежуючи ріст патогенів у ґрунті.

Приготувати настій для рослини досить просто. Достатньо лише до 1 літра води додати одну столову ложку куркуми й ретельно перемішати. Такий кондиціонер для рослини слід використовувати не частіше, ніж раз на 2 місяці.