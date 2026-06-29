По своей природе замиокулькас растет медленно, но если в течение длительного времени растение не выпускает ни одного листочка — тогда пора задуматься, пишет Deccoria.

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Почему замиокулькас плохо растет?

Причиной замедленного роста является чрезмерно влажная почва. В таком случае корни растения просто начинают гнить, рост замедляется, а все растение автоматически ослабевает.

Есть и другая причина — чрезмерная засуха, когда растение сосредотачивает внимание не на росте, а на выживании. Именно поэтому замиокулькас нужно поливать не часто, но систематически, примерно раз в 2 недели.



Замиокулькас требует минимального ухода / Фото Pexels

Важную роль в росте также играют освещение, температура, состав субстрата и горшок, в котором растет растение. Лучше всего держать вазон при ярком рассеянном свете.

Кроме того, субстрат должен быть слегка песчаным, каменистым и с низким содержанием гумуса, чтобы обеспечить растению необходимое количество азота, фосфора и калия.

Какая подкормка поможет растению лучше расти?

Цветоводы отмечают, что укрепить иммунитет растения может обычная специя куркума, обладающая противовоспалительными и противогрибковыми свойствами. В ней содержатся питательные вещества, которые снижают риск корневой гнили, сдерживая рост патогенов в почве.

Приготовить настой для растения довольно просто. Достаточно лишь добавить одну столовую ложку куркумы в 1 литр воды и тщательно перемешать. Такой кондиционер для растения следует использовать не чаще, чем раз в 2 месяца.