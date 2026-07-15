"Кріт" можна не купувати: цей трюк прочистить раковину за кілька хвилин

Якщо з каналізації йде неприємний запах й повільно стікає вода, більшість з нас одразу беруться за хімічні засоби, що призначені для прочищення каналізації. Та якщо засміченя мінімальне й лише починає утворюватися, то варто скористатися простим розчином, який знайдеться на кожній кухні.

Вода стікає повільніше через певні причини, пише Wprost Dom. Жир впродовж кількох тижнів накопичується на стінках труби, а тоді нагромаджує частинки їжі, кавову гущу й інші продукти. Через це отвір труби зменшується, а вода стікає набагато повільніше.

Як швидко прочистити трубу?

Свіже засмічення можна легко прочистити за допомогою гарячої води та засобу для миття посуду. Потрібно лише кілька крапель рідини вилити у злив, а через хвилину влити 2 літри гарячої води.

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Засіб для миття посуду розщепить жир, а гаряча вода покращить його змивання з труби. Цей метод чудово працює, особливо після випадків, коли у злив потрапила олія від смаження чи різні жирні соуси.

Та якщо після цього методу вона все ще продовжуватиме стояти, тоді варто перевірити сифон. Потрібно під низ поставити відро, викрутити кришку й видалити звідти усе накопичене сміття.



У сифоні часто накопичується сміття / Фото Pexels

Якщо проблема незначна, то потік води знову стане нормальним. В іншому випадку доведеться скористатися спеціальною "змійкою" для сифона, яка викрутить усі нагромадження сміття.

Щоб не забивалась труба, краще уникати будь-яких причин засмічення. У злив не можна заливати жир після смаження, кавову гущу, борошно, рис та макарони. Борошно при контакті з водою перетворюється на клей, кавова гуща прилипає до труби, а рис та макарони розбухають у трубі.