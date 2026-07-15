Вода стекает медленнее по определенным причинам, пишет Wprost Dom. В течение нескольких недель жир накапливается на стенках трубы, а затем к нему прилипают частицы пищи, кофейная гуща и другие продукты. Из-за этого проход трубы сужается, и вода стекает гораздо медленнее.

Как быстро прочистить трубу?

Свежую засор можно легко устранить с помощью горячей воды и средства для мытья посуды. Нужно лишь вылить несколько капель жидкости в слив, а через минуту влить 2 литра горячей воды.

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Средство для мытья посуды расщепит жир, а горячая вода улучшит его смывание из трубы. Этот метод отлично работает, особенно после того, как в слив попало масло от жарки или различные жирные соусы.

Но если после этого метода вода по-прежнему не стекает, тогда стоит проверить сифон. Нужно поставить под него ведро, открутить крышку и удалить оттуда весь накопившийся мусор.



В сифоне часто скапливается мусор / Фото Pexels

Если проблема незначительная, то поток воды снова станет нормальным. В противном случае придется воспользоваться специальной "змейкой" для сифона, которая вытащит все скопившийся мусор.

Чтобы труба не забивалась, лучше избегать любых причин засорения. В слив нельзя выливать жир после жарки, кофейную гущу, муку, рис и макароны. Мука при контакте с водой превращается в клей, кофейная гуща прилипает к трубе, а рис и макароны разбухают в трубе.